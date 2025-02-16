Автомобиль вылетел под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области

Posted 15 февраля, 21:34
Published 15 февраля, 21:34
Modified 15 февраля, 21:36
Updated 15 февраля, 21:36
Авария произошла в субботу днем, 15 февраля, на трассе «Миллерово — Вешенская» Кашарского района Ростовской области. 36-летний водитель кроссовера Škoda Yeti не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время по ней ехал грузовик МАЗ с полуприцепом. К сожалению, столкновения не удалось избежать.
В результате ДТП самосвал съехал на обочину, а его прицеп остался на дороге. Основной удар пришелся на легковушку. Водитель и пассажир погибли на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
До этого жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса.