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Posted 15 февраля, 21:34

Published 15 февраля, 21:34

Modified 15 февраля, 21:36

Updated 15 февраля, 21:36

Автомобиль попал под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области

Автомобиль вылетел под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области

15 февраля 2025, 21:34
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Автомобиль попал под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области
В Ростовской области легковое авто выехало на встречку и столкнулось с самосвалом в составе полуприцепа. В ДТП погибло два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в субботу днем, 15 февраля, на трассе «Миллерово — Вешенская» Кашарского района Ростовской области. 36-летний водитель кроссовера Škoda Yeti не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время по ней ехал грузовик МАЗ с полуприцепом. К сожалению, столкновения не удалось избежать.

Водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области
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В результате ДТП самосвал съехал на обочину, а его прицеп остался на дороге. Основной удар пришелся на легковушку. Водитель и пассажир погибли на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса.

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