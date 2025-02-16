Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 10-летний из Белой Калитвы пострадал от стаи собак, возвращаясь домой из школы. Он закричал о помощи, когда его окружили агрессивные животные и укусили за ногу. К счастью, поблизости был местный патруль полиции. Правоохранители разогнали псов.