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Posted 16 февраля, 07:55

Published 16 февраля, 07:55

Modified 16 февраля, 07:57

Updated 16 февраля, 07:57

Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области

Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области

16 февраля 2025, 07:55
Фото: 1MI. Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Ростовской области
Председатель Следкома России заинтересовался случаем нападения стаи бездомных собак на мальчика в Ростовской области. Об этом 16 февраля сообщает региональное следственное управление.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 10-летний из Белой Калитвы пострадал от стаи собак, возвращаясь домой из школы. Он закричал о помощи, когда его окружили агрессивные животные и укусили за ногу. К счастью, поблизости был местный патруль полиции. Правоохранители разогнали псов.

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После этого следователи начали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ее результатах.

Ранее стало известно, куда можно обращаться в случае нападения собак.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Нападение#Собаки#Нападение собак
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