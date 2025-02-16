Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля

В начале недели, 17 февраля, по прогнозам ученых, магнитосфера будет спокойной. Такая же ситуация сохранится в ночь на 18 февраля. Повышение возбуждения магнитосферы начнется к утру, после 06.00 мск. Через три часа регион накроет геомагнитная буря, которая достигнет отметки G1. Продлится она до обеда, 12.00 мск.