rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 15:04

Published 16 февраля, 15:04

Modified 16 февраля, 15:04

Updated 16 февраля, 15:04

Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля

Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля

16 февраля 2025, 15:04
Фото: rostovgazeta.ru. Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля
Ученые предупредили жителей Ростовской области о магнитных бурях. Сведения об этом появились на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря накрыла регион в воскресенье вечером, 16 февраля, после 18.00 мск. Она достигнет уровня G1 и будет бушевать в Ростовской области до 21.00 мск, а после — пойдет на спад.

В начале недели, 17 февраля, по прогнозам ученых, магнитосфера будет спокойной. Такая же ситуация сохранится в ночь на 18 февраля. Повышение возбуждения магнитосферы начнется к утру, после 06.00 мск. Через три часа регион накроет геомагнитная буря, которая достигнет отметки G1. Продлится она до обеда, 12.00 мск.

Снегопад и морозы до -25 градусов надвигаются на Ростовскую область
Узнать подробнее

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области об опасной погоде.

Читайте также:
Дыра в плазме Солнца вызовет магнитную бурю в Ростовской областиМощная магнитная буря накроет Ростовскую область в январеВ Рождественскую ночь на Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз магнитных бурь#Магнитные бури#Магнитосфера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика