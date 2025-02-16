Череда магнитных бурь G1 началась в Ростовской области 16 февраля

Posted 16 февраля, 15:04
Published 16 февраля, 15:04
Modified 16 февраля, 15:04
Updated 16 февраля, 15:04
Магнитная буря накрыла регион в воскресенье вечером, 16 февраля, после 18.00 мск. Она достигнет уровня G1 и будет бушевать в Ростовской области до 21.00 мск, а после — пойдет на спад.
В начале недели, 17 февраля, по прогнозам ученых, магнитосфера будет спокойной. Такая же ситуация сохранится в ночь на 18 февраля. Повышение возбуждения магнитосферы начнется к утру, после 06.00 мск. Через три часа регион накроет геомагнитная буря, которая достигнет отметки G1. Продлится она до обеда, 12.00 мск.