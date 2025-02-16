«Дом задрожал!»: жителей Ростова перепугал мощный грохот и следы в небе 16 февраля

Posted 16 февраля, 13:09
Published 16 февраля, 13:09
Modified 16 февраля, 13:12
Updated 16 февраля, 13:12
Уточняем, что официальной информации по этому поводу пока не поступало, однако, судя по сообщениям интернет-пользователей, громкий звук слышали многие. Больше всего комментариев поступило от жителей Западного.
«Слышали хлопок, дом задрожал», — пишет телеграм-пользователь.
«ЗЖМ — очень громко», — пишет горожанин.
Звуки услышали жители и других районов.
«Железнодорожный район прям бабахнуло хорошо», — сообщил ростовчанин.
«На северном слышно было, не очень громко, но тоже жутковато», — добавила пользовательница.
При этом многие сообщили, что видели ломанные инверсионные следы в небе, что может говорить о работе системы ПВО.
Обращаем внимание на то, что ни официальные власти, ни представители Минобороны РФ о работе ПВО в это время пока не сообщали. Причина грохота неизвестна.
Ранее на видео очевидцев попал момент атаки беспилотников на Ростовом в ночь на 15 февраля.