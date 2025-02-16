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Posted 16 февраля, 13:09

Published 16 февраля, 13:09

Modified 16 февраля, 13:12

Updated 16 февраля, 13:12

«Дом задрожал!»: жителей Ростова перепугал мощный грохот в небе 16 февраля

«Дом задрожал!»: жителей Ростова перепугал мощный грохот и следы в небе 16 февраля

16 февраля 2025, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru. «Дом задрожал!»: жителей Ростова перепугал мощный грохот в небе 16 февраля

Жителей Ростова перепугал мощный грохот и инверсионный след в небе 16 февраля

В Ростове-на-Дону жители нескольких районов услышали гул, а также громкий звук, похожий на взрыв. Об этом рассказали очевидцы.

Уточняем, что официальной информации по этому поводу пока не поступало, однако, судя по сообщениям интернет-пользователей, громкий звук слышали многие. Больше всего комментариев поступило от жителей Западного.

«Слышали хлопок, дом задрожал», — пишет телеграм-пользователь.
«ЗЖМ — очень громко», — пишет горожанин.

Звуки услышали жители и других районов.

«Железнодорожный район прям бабахнуло хорошо», — сообщил ростовчанин.
«На северном слышно было, не очень громко, но тоже жутковато», — добавила пользовательница.
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При этом многие сообщили, что видели ломанные инверсионные следы в небе, что может говорить о работе системы ПВО.

Обращаем внимание на то, что ни официальные власти, ни представители Минобороны РФ о работе ПВО в это время пока не сообщали. Причина грохота неизвестна.

Ранее на видео очевидцев попал момент атаки беспилотников на Ростовом в ночь на 15 февраля.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Система ПВО#Атака БПЛА
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