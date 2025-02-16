rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 11:12

Published 16 февраля, 11:12

Modified 16 февраля, 11:14

Updated 16 февраля, 11:14

«Это стало закономерностью»: Скрябин ответил на жалобы ростовчан на скользкие дороги

«Это стало закономерностью»: Скрябин раскритиковал обработку дворов Ростова от наледи

16 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI. «Это стало закономерностью»: Скрябин ответил на жалобы ростовчан на скользкие дороги

Скрябин раскритиковал обработку дворов Ростова от наледи

Ростовчане пожаловались и. о. главы горадминистрации Александру Скрябину на плохую противогололедную обработку дорог и тротуаров. Свои жалобы горожане оставили в комментариях под одним из его постов в телеграм-канале.

16 февраля и. о. главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин рассказал о работе коммунальщиков в прошедшую ночь. Он сообщил, что всего было использовано 700 тонн противогололедных материалов для обработки дорог, тротуаров и остановок. В данный момент в борьбе со скользкими дорогами участвуют более сотни спецмашин и шесть сотен уборщиков.

Несмотря на это, в комментариях под постом горожане выразили недовольство о проделанной работе.

«Тротуары все во льду», — пишет подписчик.
«Западный — лед, вопрос: как спускаться и не сломать что-нибудь?», — отмечает горожанин.
«Внутридомовые тратуары не обработаны, между домами скользко», — сообщает пользователь.

Позже Александр Скрябин прокомментировал ситуацию с плохой обработкой внутридомовых территорий.

«Вижу много комментариев о плохой обработке внутридворовых территорий МКД. И это стало уже закономерностью», — сообщает он.

В связи с этим Александр Скрябин поручил департаменту ЖКХ провести встречи с представителями управляющих компаний и проработать механизмы решения сложившихся проблем.

«Обманывать людей не надо»: Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Это — не первая подобная ситуация. Ранее Александр Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону, которые дезинформировали горожан о результатах противогололедных работ.

Читайте также:
Скрябин назвал причину множества аварий на теплотрассах Ростова-на-ДонуИтоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотниковВ районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖК#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Происшествия#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика