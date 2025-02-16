«Это стало закономерностью»: Скрябин раскритиковал обработку дворов Ростова от наледи

16 февраля и. о. главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин рассказал о работе коммунальщиков в прошедшую ночь. Он сообщил, что всего было использовано 700 тонн противогололедных материалов для обработки дорог, тротуаров и остановок. В данный момент в борьбе со скользкими дорогами участвуют более сотни спецмашин и шесть сотен уборщиков.