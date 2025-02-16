«Это стало закономерностью»: Скрябин раскритиковал обработку дворов Ростова от наледи

Posted 16 февраля, 11:12
Published 16 февраля, 11:12
Modified 16 февраля, 11:14
Updated 16 февраля, 11:14
16 февраля и. о. главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин рассказал о работе коммунальщиков в прошедшую ночь. Он сообщил, что всего было использовано 700 тонн противогололедных материалов для обработки дорог, тротуаров и остановок. В данный момент в борьбе со скользкими дорогами участвуют более сотни спецмашин и шесть сотен уборщиков.
Несмотря на это, в комментариях под постом горожане выразили недовольство о проделанной работе.
«Тротуары все во льду», — пишет подписчик.
«Западный — лед, вопрос: как спускаться и не сломать что-нибудь?», — отмечает горожанин.
«Внутридомовые тратуары не обработаны, между домами скользко», — сообщает пользователь.
Позже Александр Скрябин прокомментировал ситуацию с плохой обработкой внутридомовых территорий.
«Вижу много комментариев о плохой обработке внутридворовых территорий МКД. И это стало уже закономерностью», — сообщает он.
В связи с этим Александр Скрябин поручил департаменту ЖКХ провести встречи с представителями управляющих компаний и проработать механизмы решения сложившихся проблем.
Это — не первая подобная ситуация. Ранее Александр Скрябин уличил во лжи глав районов Ростова-на-Дону, которые дезинформировали горожан о результатах противогололедных работ.