Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в феврале

Posted 16 февраля, 09:28
Published 16 февраля, 09:28
Modified 16 февраля, 09:28
Updated 16 февраля, 09:28
По данным на 15 февраля, в радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов ЮФО и вблизи Ростовской атомной электростанции доза гамма-излучения одинакова. Она составляет 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Эти показатели не превышают естественного радиационного фона.
Добавим, что на территории ЮФО не было зафиксировано экстремально высокого загрязнения окружающей среды.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2025 году планируют построить ветроэлектростанцию, состоящую из специальных установок мощностью 20 и 40 МВт. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.