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Posted 16 февраля, 09:28

Published 16 февраля, 09:28

Modified 16 февраля, 09:28

Updated 16 февраля, 09:28

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в феврале

Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в феврале

16 февраля 2025, 09:28
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в феврале
Уровень ионизирующего излучения в Ростовской области находится в пределах допустимой нормы, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным на 15 февраля, в радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов ЮФО и вблизи Ростовской атомной электростанции доза гамма-излучения одинакова. Она составляет 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Эти показатели не превышают естественного радиационного фона.

Добавим, что на территории ЮФО не было зафиксировано экстремально высокого загрязнения окружающей среды.

Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году
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Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2025 году планируют построить ветроэлектростанцию, состоящую из специальных установок мощностью 20 и 40 МВт. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

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