Гидрометцентр оценил уровень радиации в Ростовской области в феврале

По данным на 15 февраля, в радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов ЮФО и вблизи Ростовской атомной электростанции доза гамма-излучения одинакова. Она составляет 0,09 — 0,15 микрозиверт в час. Эти показатели не превышают естественного радиационного фона.