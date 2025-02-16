rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 21:15

Published 15 февраля, 21:15

Modified 15 февраля, 21:17

Updated 15 февраля, 21:17

Итоги дня: жители Ростова останутся без телевидения, а лед разгромил пляж в Таганроге

Итоги дня: жители Ростова останутся без телевидения, а лед разгромил пляж в Таганроге

15 февраля 2025, 21:15
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: жители Ростова останутся без телевидения, а лед разгромил пляж в Таганроге
В Ростове-на-Дону обломки БПЛА проломили крышу жилого дома, тем жители региона могут остаться без радио и телевидения из-за Солнца, а сотни ледяных глыб разрушили центральный пляж Таганрога.

Атака БПЛА

Ночью 15 февраля системы ПВО и мобильные огневые группы перехвалили и ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Дроны были уничтожены в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Среди населения пострадавших нет.

Однако обломки БПЛА упали на частный дом, расположенный в переулке Ермака, 34 в Ростове. Так, пострадала кровля и ванная комната строения. В помещении откололся кусок стены, посыпалась плитка, а вещи попадали на пол.

Добавим, что место происшествия оцепили и вызвали группу взрывотехников. Жильцам пострадавшего и соседних домов была обеспечена безопасность и помощь.

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраля
Узнать подробнее

Солнце против «ящика»

Из-за активности Солнца в Ростове-на-Дону могут начать пропадать теле- и радиосигналы. По данным РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), помехи начнутся с 21 февраля.

Солнечная интерференция представляет собой искажение радиосигнала, который принимает оборудование на Земле со спутника. Это происходит, когда мощное излучение светила перекрывает сигнал, находясь на одной линии со спутником и спутниковой антенной. По расчетам специалистов, такое расположение будет с 11.18 до 13.06 мск каждый день с 21 февраля по 15 марта.

Помехи возможны на радиостанциях Маяк, Радио России, Вести FM и почти на всех телеканалах.

Не только снегопад: власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
Узнать подробнее

Ледяное нашествие

В Таганроге ветровой сгон вынес сотни ледяных глыб на центральный пляж. Торосы полностью скрыли берег, сбили лавочки, перевернули урны и сломали душевую кабину.

Глава города Светлана Камбулова рассказала, что до тех пор, пока непогода не утихнет, разрушения не смогут ликвидировать. Кроме того, горожанам не рекомендуется гулять по пляжу, и уж тем более по льдинам, так как это может быть опасно для жизни.

Читайте также:
Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотниковЮрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-ДонуМомент поражения беспилотника в Батайске попал на видео
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Митинг#Таганрог#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Сильный ветер#Рейдерский захват#Ледяная корка#Итоги дня#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика