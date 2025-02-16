Итоги дня: жители Ростова останутся без телевидения, а лед разгромил пляж в Таганроге

Posted 15 февраля, 21:15
Published 15 февраля, 21:15
Modified 15 февраля, 21:17
Updated 15 февраля, 21:17
Ночью 15 февраля системы ПВО и мобильные огневые группы перехвалили и ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Дроны были уничтожены в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Среди населения пострадавших нет.
Однако обломки БПЛА упали на частный дом, расположенный в переулке Ермака, 34 в Ростове. Так, пострадала кровля и ванная комната строения. В помещении откололся кусок стены, посыпалась плитка, а вещи попадали на пол.
Добавим, что место происшествия оцепили и вызвали группу взрывотехников. Жильцам пострадавшего и соседних домов была обеспечена безопасность и помощь.
Солнце против «ящика»
Из-за активности Солнца в Ростове-на-Дону могут начать пропадать теле- и радиосигналы. По данным РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), помехи начнутся с 21 февраля.
Солнечная интерференция представляет собой искажение радиосигнала, который принимает оборудование на Земле со спутника. Это происходит, когда мощное излучение светила перекрывает сигнал, находясь на одной линии со спутником и спутниковой антенной. По расчетам специалистов, такое расположение будет с 11.18 до 13.06 мск каждый день с 21 февраля по 15 марта.
Помехи возможны на радиостанциях Маяк, Радио России, Вести FM и почти на всех телеканалах.
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