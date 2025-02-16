Итоги дня: жители Ростова останутся без телевидения, а лед разгромил пляж в Таганроге

Глава города Светлана Камбулова рассказала, что до тех пор, пока непогода не утихнет, разрушения не смогут ликвидировать. Кроме того, горожанам не рекомендуется гулять по пляжу, и уж тем более по льдинам, так как это может быть опасно для жизни.