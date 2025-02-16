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Posted 16 февраля, 17:23

Published 16 февраля, 17:23

Modified 16 февраля, 17:25

Updated 16 февраля, 17:25

Итоги недели: жители Ростова разбираются с последствиями атаки БПЛА и мерзнут в домах

Итоги недели: жители Ростова разбираются с последствиями атаки БПЛА и мерзнут в домах

16 февраля 2025, 17:23
Фото: 1MI. Итоги недели: жители Ростова разбираются с последствиями атаки БПЛА и мерзнут в домах
В Ростове выберут нового главу города после отставки Зинаиды Неярохиной, обломки БПЛА пробили дыру в крыше частного дома, а огромное количество горожан остались без тепла в самый холодный месяц зимы.

Новый глава города

Во вторник, 11 февраля, депутаты Гордумы единогласно приняли досрочную отставку Зинаиды Неярохиной.

На заседании уточнили, что должности главы города и председателя Гордумы решили разделить в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно новым правилам, по истечению срока полномочий действующего председателя глава города должен избираться по итогам конкурсных мероприятий.

В связи с этим в Ростове объявили конкурс на освободившийся пост. Он состоится в 10.00 мск 10 марта 2025 года.

Голосование за двух выбранных кандидатов пройдет во время заседания Гордумы 11 марта. Имя нового главы города будет названо в этот же день.

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Замерзающие ростовчане

Проблемы с теплоснабжением начались у ростовчан еще в начале недели. Так, 11 февраля коммунальные аварии оставили без тепла сразу три района — Ворошиловский, Кировский и Пролетарский.

В этот же день произошел еще один серьезный порыв. На этот раз повреждения получила теплотрасса по адресу Толмачева, 1а в Советском районе, которая питает теплом центральную часть города. Авария оставила без тепла жителей порядка 350 многоэтажек.

В четверг, 13 февраля, два порыва произошли в Ленинском и Кировском районах, а позже — в Железнодорожном.

Часть ростовчан в самый морозный месяц зимы оставалась без отопления несколько дней. В связи с этим горожане атаковали жалобами телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря. К восстановлению тепла в Советском районе также подключилась прокуратура.

Позже и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин объяснил, что все проблемы с теплоснабжением связаны с недостаточным контролем со стороны ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, Ростов уже несколько лет подряд не может получить паспорт готовности к зиме.

В связи с этим Скрябин принял решение: еженедельно проводить собрания с представителями компаний для оперативного решения всех сложившихся проблем.

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Без крыши

15 февраля в Ростовской области удалось уничтожить девять БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах региона, кроме того, атаке подвергся и Ростов, где повреждения обломками дрона получил частый дом на улице Ермака.

Обломки дрона упали на крышу здания и повредили кровлю. На кадрах, которые опубликовала RostovGazeta, видно, что внутри дома творится хаос. В ванной комнате разбросаны вещи, в стене появилась огромная дыра, а плитка рассыпалась.

Среди людей пострадавших зафиксировано не было.

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