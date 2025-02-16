Итоги недели: жители Ростова разбираются с последствиями атаки БПЛА и мерзнут в домах

Posted 16 февраля, 17:23
Published 16 февраля, 17:23
Modified 16 февраля, 17:25
Updated 16 февраля, 17:25
Во вторник, 11 февраля, депутаты Гордумы единогласно приняли досрочную отставку Зинаиды Неярохиной.
На заседании уточнили, что должности главы города и председателя Гордумы решили разделить в соответствии с требованиями законодательства.
Согласно новым правилам, по истечению срока полномочий действующего председателя глава города должен избираться по итогам конкурсных мероприятий.
В связи с этим в Ростове объявили конкурс на освободившийся пост. Он состоится в 10.00 мск 10 марта 2025 года.
Голосование за двух выбранных кандидатов пройдет во время заседания Гордумы 11 марта. Имя нового главы города будет названо в этот же день.
Проблемы с теплоснабжением начались у ростовчан еще в начале недели. Так, 11 февраля коммунальные аварии оставили без тепла сразу три района — Ворошиловский, Кировский и Пролетарский.
В этот же день произошел еще один серьезный порыв. На этот раз повреждения получила теплотрасса по адресу Толмачева, 1а в Советском районе, которая питает теплом центральную часть города. Авария оставила без тепла жителей порядка 350 многоэтажек.
В четверг, 13 февраля, два порыва произошли в Ленинском и Кировском районах, а позже — в Железнодорожном.
Часть ростовчан в самый морозный месяц зимы оставалась без отопления несколько дней. В связи с этим горожане атаковали жалобами телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря. К восстановлению тепла в Советском районе также подключилась прокуратура.
Позже и. о. главы горадминистрации Александр Скрябин объяснил, что все проблемы с теплоснабжением связаны с недостаточным контролем со стороны ресурсоснабжающих организаций.
Кроме того, Ростов уже несколько лет подряд не может получить паспорт готовности к зиме.
В связи с этим Скрябин принял решение: еженедельно проводить собрания с представителями компаний для оперативного решения всех сложившихся проблем.
15 февраля в Ростовской области удалось уничтожить девять БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах региона, кроме того, атаке подвергся и Ростов, где повреждения обломками дрона получил частый дом на улице Ермака.
Обломки дрона упали на крышу здания и повредили кровлю. На кадрах, которые опубликовала RostovGazeta, видно, что внутри дома творится хаос. В ванной комнате разбросаны вещи, в стене появилась огромная дыра, а плитка рассыпалась.
Среди людей пострадавших зафиксировано не было.