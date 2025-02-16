«К еврейке обратился на армянском»: как снимали первый фильм о ростовской Нахичевани

Posted 16 февраля, 14:41
Published 16 февраля, 14:41
Modified 16 февраля, 14:43
Updated 16 февраля, 14:43
В девяностые годы имя кинорежиссера Юрия Георгиевича Калугина было хорошо известно ростовчанам. Он снял фильмы, которые вошли в золотой фонд нашего донского кинематографа.
Наиболее известны были его кинокартины: «Народ вернет мне честное имя» (1988), «Мир пришедшим» (1993), «Камушки нашего детства» (1994), «Судьба Алексея Береста» (1995), «Щукарь выбирает президента» (1996), киносериал «Приподнятая целина» (1997) и многие другие. Фильм Юрия Георгиевича Калугина «Свободно от евреев» принят в коллекцию «Йад Вашем» (музей Холокоста).
Мне же посчастливилось познакомиться с Юрием Георгиевичем в 1993 году на съемках фильма «Мир пришедшим». Как так получилось? А все очень просто: одним из консультантов этой кинокартины был мой отец, заслуженный врач России, известный краевед, Минас Георгиевич Багдыков.
Папа подружился и с Юрием Георгиевичем Калугиным, и со всей съемочной группой, которая неоднократно бывала у нас в доме на 23-й линии в Нахичевани.
Документальный фильм Юрия Калугина «Мир пришедшим» уникальный, потому как в нем отображены люди ушедшей эпохи. В картине показаны портреты старых нахичеванцев и сюжеты о них.
Особо меня тронул авторский замысел режиссера, когда он показывает зрителям старые дома и семьи, некогда жившие в Нахичевани, и сравнивает их с домами и семьями, ныне живущими в этом районе. Очень трогательно. Тем более что многих стариков, которых показал Юрий Георгиевич в своем фильме, давно уже нет на этом свете. И многих из этих людей я знал лично.
К теме Нахичевани и донских армян Юрий Георгиевич вернулся вновь в фильме «Страдание памяти». В этой кинокартине меня тронул рассказ пожилого еврея о том, как его и его маму спасла от смерти знакомая соседка-армянка. Когда она увидела, что их ведут на расстрел, то подошла к немецкому офицеру и стала говорить, что эти люди не евреи, а армяне, маленький мальчик − ее племянник, а его мама − ее сестра.
К счастью, этот немецкий офицер хорошо знал русский язык. Для большей убедительности армянка обратилась к своей знакомой соседке-еврейке на армянском языке.
Так уж исторически сложилось, что евреи с армянами жили бок о бок в Ростове и Нахичевани. Мама этого еврея, который стал израильтянином, к счастью, понимала по-армянски. Она ответила своей соседке на армянском. Фашисты поверили, что эта женщина и ее ребенок − армяне. И их отпустили.
Тогда, в начале девяностых, фильм Юрия Калугина «Мир пришедшим» вызвал большой интерес в обществе. В газете «Утро» (№ 181−182. 19−25.11.93) ростовский публицист, журналист и режиссер Владимир Давыдович Таршис писал, что «на прошедшем недавно в Ростове Российском фестивале документальных фильмов лента сценариста и режиссера „Донтелефильма“ Юрия Калугина отмечена главной премией. Создание донской кинолетописи − особая тема в калугинском ярком творчестве последних лет».
Далее Таршис подробно рассказывал читателям об этом фильме. В частности, он писал: «Как живут армяне на Дону? Что сохранилось от многовекового уклада? Как отражается это в быту, в хозяйствовании, во взаимоотношениях со своими соплеменниками и русскими? Все это какой-то особый мир, причудливый и неповторимый. А в основе его обычная жизнь с повседневными делами, со своими радостями и печалями. Это − содержание картины».
Особенно мне понравилась мысль Таршиса о том, что хотя фильм «Мир пришедшим» документальный, но хочется его назвать работой художественной − по воплощению.
Далее Владимир Давыдович подробно описывает снятую в фильме сцену работы над глиной известного мастера по керамике Олега Захарова: «Руки мастера мнут бесформенный кусок глины… Капли пота… Он лепит окарину… И подносит к губам уже готовую… У него есть имя − это Олег Захаров, он придумывает и создает эти уникальные музыкальные инструменты, на них во многом и выстроен музыкально-звуковой ряд фильма».
С любовью Таршис пишет о мастерской работе кинооператора Эдуарда Кечеджияна и звукооператора Михаила Угарова. А в конце публикации приводит слова известного донского писателя Николая Матвеевича Егорова о том, что фильм «Мир пришедшим» − большая удача всей донской культуры.
Несомненно, Николай Матвеевич был прав. «Мир пришедшим» стал действительно достоянием нашей многонациональной культуры.
А потому мне жаль, что сегодня мало кто из ростовчан помнит об этой яркой работе талантливого режиссера Юрия Георгиевича Калугина.
Почему так произошло? Не знаю. Возможно потому, что кинопрокат в девяностые годы перестал существовать. Возможно потому, что документальное кино в то непростое время почти перестали снимать, да и людям было не до подобных картин. В моде же были совсем другие фильмы − боевики, эротика и мелодрамы. Все должно было быть коммерчески выгодным. А какую выгоду, скажем, принесет фильм о донских армянах?
Более того, Ростовская студия кинохроники прекратила свое существование. Причем произошло это не в девяностые. В Интернете вы можете прочитать, что студия прекратила кинематографическую деятельность в 2013 году, окончательно ликвидирована в 2016 году. И это при том, что она была одной из старейших в стране. Была создана в 1927 году специально для создания документальных фильмов и киножурналов. Напомню, что киножурналы нередко показывали в кинотеатрах перед началом киносеансов.
Самое грустное то, что значительная часть документальных фильмов и киножурналов до наших дней не сохранилась. Говорят, что многие киноленты были утилизированы на серебро. Считаю это все ужасным явлением нашей жизни. Как такое варварство можно было допустить? Не знаю. Не мне судить.
Но фильм Юрия Калугина «Мир пришедшим» можно, к счастью, найти на просторах Интернета. Во всяком случае, мне он встречался.
Сегодня мы немало говорим об уникальности нашей страны и нашего многонационального края. Так почему бы сегодня не познакомить ростовчан и жителей Дона с творчеством талантливого режиссера Юрия Георгиевича Калугина? Почему бы «Мир пришедшим» вновь не показать на каком-нибудь ростовском телеканале?
Помню, в одном из интервью, посвященном фильму «Юденфрай. Свободно от евреев», Юрий Георгиевич сказал:
«Я хочу, чтобы вы с уважением отнеслись к тем людям, которые создавали эту картину. Я скажу почему. Эта картина в тот период не могла принести никакой славы или хотя бы признательности, она не могла принести никаких денег. И у нее были очень небольшие шансы на то, чтобы быть показанной по телевидению…
Я тогда сказал группе, с которой работал: «Ребята! Это тот случай, когда эта картина нам не принесет ничего, абсолютно. Я хочу вам сказать только одно слово. Пройдет много лет, подрастут ваши дети, и у вас будет возможность сказать вашим детям, что вы сделали в своей жизни честное доброе дело».
Все сказанное Калугиным, я уверен, можно отнести и к фильму «Мир пришедшим». Я считаю, что Юрий Георгиевич сделал не просто доброе дело, сняв свои кинокартины.
Он создал настоящие произведения, которые, несомненно, останутся в Истории. Я убежден в этом!