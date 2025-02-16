«К еврейке обратился на армянском»: как снимали первый фильм о ростовской Нахичевани

Более того, Ростовская студия кинохроники прекратила свое существование. Причем произошло это не в девяностые. В Интернете вы можете прочитать, что студия прекратила кинематографическую деятельность в 2013 году, окончательно ликвидирована в 2016 году. И это при том, что она была одной из старейших в стране. Была создана в 1927 году специально для создания документальных фильмов и киножурналов. Напомню, что киножурналы нередко показывали в кинотеатрах перед началом киносеансов.