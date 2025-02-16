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Posted 16 февраля, 14:28

Published 16 февраля, 14:28

Modified 16 февраля, 14:30

Updated 16 февраля, 14:30

«Кабина — в хлам»: страшное ДТП сковало движение На М-4 в Ростовской области

«Кабина — в хлам»: страшное ДТП с фурой сковало движение На М-4 в Ростовской области

16 февраля 2025, 14:28
Фото: 1MI. «Кабина — в хлам»: страшное ДТП сковало движение На М-4 в Ростовской области

В Ростовской области М-4 «Дон» сковала пробка из-за страшного ДТП с фурой

На трассе М-4 «Дон» произошло страшное ДТП с двумя большегрузами. Из-за аварии на автодороге растянулась пробка длиной в 11 километров. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Как сообщают пользователи сервиса, столкнулись две фуры. У одной из них от удара сильно смяло кабину. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции и кареты скорой помощи.

«Кабина — в хлам», — пишет пользователь сервиса.
«У фуры в левом ряду кабина смята», — добавил автовладелец.

В связи с ДТП на трассе растянулась 11-километровая пробка.

По данным очевидцев, автомобильное движение встало наглухо. Пробка начинается от места аварии, у хутора Верхнеговейный в Каменском районе, и простирается до въезда в Каменск-Шахтинский.

«Мы здесь в конце вообще не движемся», — пишет пользователь.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Страшное ДТП#М-4#М-4 «Дон»
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