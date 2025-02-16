«Кабина — в хлам»: страшное ДТП с фурой сковало движение На М-4 в Ростовской области

Posted 16 февраля, 14:28
Published 16 февраля, 14:28
Modified 16 февраля, 14:30
Updated 16 февраля, 14:30
Как сообщают пользователи сервиса, столкнулись две фуры. У одной из них от удара сильно смяло кабину. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции и кареты скорой помощи.
«Кабина — в хлам», — пишет пользователь сервиса.
«У фуры в левом ряду кабина смята», — добавил автовладелец.
В связи с ДТП на трассе растянулась 11-километровая пробка.
По данным очевидцев, автомобильное движение встало наглухо. Пробка начинается от места аварии, у хутора Верхнеговейный в Каменском районе, и простирается до въезда в Каменск-Шахтинский.
«Мы здесь в конце вообще не движемся», — пишет пользователь.