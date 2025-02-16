«Лавочки перемололо»: появилось видео с льдинами, разрушающими пляж Таганрога

Posted 16 февраля, 14:51
Published 16 февраля, 14:51
Modified 16 февраля, 14:59
Updated 16 февраля, 14:59
Напомним, в субботу, 15 февраля, из-за ветрового нагона в Таганрогском заливе на берег вышло большое количество гигантских ледяных глыб.
На видео можно заметить, как куски льда постепенно надвигаются на пляж. На кадрах видно, что объекты инфраструктуры (урны, лестницы, скамьи) снесло, а солнцезащитные «грибки» трясутся и издают громкие дребезжащие звуки.
«Лавочкам капец. Все перемололо, переломало… Страшное явление», — говорит очевидец. Он также показал, как лед сносит металлическую лестницу.
Напомним, что в целях безопасности гражданам не рекомендуется ходить по глыбам льда и подходить близко к ним.