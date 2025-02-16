Массовые отключения электричества в Ростове запланированы с 17 февраля

Posted 16 февраля, 06:32
Published 16 февраля, 06:32
Modified 16 февраля, 06:34
Updated 16 февраля, 06:34
В понедельник, 17 февраля, электричества не будет с 09.00 до 17.00 мск на улице Новороссийской, 4-44; Одесской, 3-25, 2-28; Французской, 4-12, 3А-13А, 7/38, 8/40; Тульской, 4-48; Самарской, 5-45, 6-36; Керченской, 1-37, 10-42; Волгоградской, 1-43, 2-24; Стравинского, 1-45, 2-46; Севастопольской, 37-63; Казанской, 37-63, 2-20; Московской, 15-39; Красноармейской, 202; на проспекте Соколова, 53/182; 40-летия Победы, 37-57, 61/1; Нансена, 301-331. Аналогичная ситуация ожидается в переулке Поморском, Карельском. Молдавском, на улице Зырянской, Цюрупы, Гурьевской, Абхазской.
С 10.00 до 12.00 мск аналогичная ситуация будет на улице Батуринской (дом №108), Волгодонской (№ 44-46, 45-61, 60-62; 61/16, 62/118), Гризодубовой (№ 46-60, 61-65), Доброхимовской (№ 77-89, 80-88), 2-й Краснодарской (№ 46/15А, 75-113), Лазаревской (№ 31-37, 32-40), Проселочной (№ 36/42, 40-42), Ревкомовской (№ 115-125, 116-122) и на площади Тружеников (№15).
На улице Белой, 1-21, Каратаева, 1-13, 2-18, Бесселя, 1-5, 2-10, Лапласа, 1, 2-6, Кеплера, 1-9, 2-14, Обсерваторной, 50-82, Осевой, 32-46, 33-45, на бульваре Галилео Галилея, 4-36 и на Джордано-Бруно, 12-26 лампочки погаснут с 09.00 до 16.00 мск. В это же время прекратится энергоснабжение в переулке 1-м Колхозном, 1-11, 2-10, 370 (А, Б, В), Млечном, 33-54, Спутниковом, 1-9, 2-12, Небесном, 23-29, 28-32, Астрономическом, 10-22, 17-27, Дивном, 2-8, а также в переулках Спектральном, Метеорном, Ясном, Звездном, на улице Гершеля, Бредихина, Струве, Ньютона, Меркурия, Канта, Тенистой и Урана.
В домах № 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А на улице 30-летия Октября, № 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48 на Задонской и № 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А на Пескова света не будет с 09.00 до 13.00 мск. Аналогичная ситуация будет и в домах № 1-49 на Учебной, № 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127 на Совхозной, № 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-3 на Провинциальной, № 7-9 на Селиверстова, № 12-16, 13-25 на Федорова, № 28-38 на Фоменко, № 53-55 на Шапкина, № 2-8, 1-9 и 46 в переулке 2-м Санинструкторском, № 1-27, 26-28 в 3-м Санинструкторском и в садовом товариществе «Стимул».
На следующий день отключения пройдут с 09.00 до 17.00 мск на улице Лесозащитной, 25-33, 30-36, Беляева, 16, 20/1, Орбитальной, 66Б, Каракумской, 29/30 и 31, 2-й Комбайновской, 1-25, 2-42, Соединяющей, 1-13, 2-22, Коммунальной, 1-25, 2-28, Червоноармейской, 3-23, 6-22 и в переулке Пожарном, 1-19, 2-18. В это же время электричество прекратят подавать в дома № 13/5, 27Б, 37/1, 37В, 37Г, 37Д, 37Е, 37Ж, 43А, 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10 на проспекте 40-летия Победы, №53/182 на Соколова и №202 на улице Красноармейской.
На час меньше, с 09.00 до 16.00 мск, обесточат дома на улице Каратаева (№ 13-39, 20-60), Просторной (№ 65, 101, 103), в переулке 2-м Колхозном (№ 1-15, 2-16), 3-м Колхозном (№ 1-15, 2-14) и 4-м Колхозном (№1).
На Металлургической, 68-110, 55-101; Физкультурной, 1-45, 2-48; Червоноармейской, 1-9, 2-10; Активной, 1-9, 2-16; Образцовой, 1-19 свет отключат с 13.00 до 15.00 мск.
Ранее стало известно, когда будут перебои в работе радио и ТВ в Ростове-на-Дону.