Массовые отключения электричества в Ростове запланированы с 17 февраля

В домах № 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А на улице 30-летия Октября, № 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71В, 48 на Задонской и № 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А на Пескова света не будет с 09.00 до 13.00 мск. Аналогичная ситуация будет и в домах № 1-49 на Учебной, № 1-45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4-42; 18А, 14А, 44А, 111-127 на Совхозной, № 8, 9, 13, 14, 22-38, 31-3 на Провинциальной, № 7-9 на Селиверстова, № 12-16, 13-25 на Федорова, № 28-38 на Фоменко, № 53-55 на Шапкина, № 2-8, 1-9 и 46 в переулке 2-м Санинструкторском, № 1-27, 26-28 в 3-м Санинструкторском и в садовом товариществе «Стимул».