Огурцы и яблоки в магазинах Ростова оказались дороже бананов и авокадо

Судя по актуальным ценам, за 399 рублей сейчас можно купить килограмм манго. Экзотический фрукт, привезенный из Таиланда, оказался дешевле, чем, например, томаты черри, выращенные на Ставрополье или в Краснодарском крае. За килограмм такого сорта помидоров теперь нужно будет отдать 519 рублей.