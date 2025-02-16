Огурцы и яблоки в магазинах Ростова оказались дороже бананов и авокадо

Posted 16 февраля, 18:29
Published 16 февраля, 18:29
Modified 16 февраля, 18:31
Updated 16 февраля, 18:31
Судя по актуальным ценам, за 399 рублей сейчас можно купить килограмм манго. Экзотический фрукт, привезенный из Таиланда, оказался дешевле, чем, например, томаты черри, выращенные на Ставрополье или в Краснодарском крае. За килограмм такого сорта помидоров теперь нужно будет отдать 519 рублей.
Более крупные томаты обойдутся ростовчанину в 199 рублей. За такую же цену можно приобрести килограмм авокадо, который так любят приверженцы правильного питания.
Бананы обойдутся местным жителям в 154 рубля. При этом за один килограмм привычных яблок придется отдать на 35 рублей больше.
Огурцы сегодня стоят не сильно дороже экзотического цитрусового фрукта — лайма. Сейчас за килограмм зеленого овоща нужно отдать от 229 до 249 рублей. Лайм при этом стоит всего на 50 рублей дороже (299 рублей).
Ранее RostovGazeta рассказала, во сколько сейчас обойдутся жителям Ростова-на-Дону ингредиенты для блинов.