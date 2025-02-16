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Posted 16 февраля, 18:29

Published 16 февраля, 18:29

Modified 16 февраля, 18:31

Updated 16 февраля, 18:31

Огурцы и яблоки в магазинах Ростова оказались дороже бананов и авокадо

Огурцы и яблоки в магазинах Ростова оказались дороже бананов и авокадо

16 февраля 2025, 18:29
Фото: 1MI. Огурцы и яблоки в магазинах Ростова оказались дороже бананов и авокадо
Корреспондент RostovGazeta сравнил цены на продукты в одном из ростовских гипермаркетов. Оказалось, что за некоторые экзотические фрукты и овощи можно заплатить меньше, чем за привычные для ростовчан помидоры, огурцы и яблоки.

Судя по актуальным ценам, за 399 рублей сейчас можно купить килограмм манго. Экзотический фрукт, привезенный из Таиланда, оказался дешевле, чем, например, томаты черри, выращенные на Ставрополье или в Краснодарском крае. За килограмм такого сорта помидоров теперь нужно будет отдать 519 рублей.

Более крупные томаты обойдутся ростовчанину в 199 рублей. За такую же цену можно приобрести килограмм авокадо, который так любят приверженцы правильного питания.

Бананы обойдутся местным жителям в 154 рубля. При этом за один килограмм привычных яблок придется отдать на 35 рублей больше.

Огурцы сегодня стоят не сильно дороже экзотического цитрусового фрукта — лайма. Сейчас за килограмм зеленого овоща нужно отдать от 229 до 249 рублей. Лайм при этом стоит всего на 50 рублей дороже (299 рублей).

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Ранее RostovGazeta рассказала, во сколько сейчас обойдутся жителям Ростова-на-Дону ингредиенты для блинов.

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