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Posted 16 февраля, 11:14

Published 16 февраля, 11:14

Modified 16 февраля, 11:17

Updated 16 февраля, 11:17

ФК «Ростов»

Олигарх Саввиди собирается вернуть себе управление ФК «Ростов»

16 февраля 2025, 11:14
Фото: 1MI. ФК «Ростов»
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди снова хочет взять на себя управление ФК «Ростов». Об этом пишет «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации более четверти акций ФК «Ростов», в результате чего клуб с большой вероятностью должен был перейти под контроль Арташеса Арутюнянца. В таком случае у него будет 68% акций клуба. В госсобственности при этом оставалось бы 32% акций.

Как пишет источник, в футбольных кругах идут разговоры об изменениях в управлении клубом. По информации СМИ, речь идет якобы о том, что управление «Ростовом» вновь пытается взять на себя олигарх Саввиди и связанные с ним структуры.

RostovGazeta писала, что ранее Иван Саввиди руководил ФК«Ростов», однако позже президентом стал Арташес Арутюнянц.

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До этого главный тренер ФК «Ростов» рассказал о желании покинуть свой пост.

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