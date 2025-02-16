Олигарх Саввиди собирается вернуть себе управление ФК «Ростов»

Ранее появилась информация, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации более четверти акций ФК «Ростов», в результате чего клуб с большой вероятностью должен был перейти под контроль Арташеса Арутюнянца. В таком случае у него будет 68% акций клуба. В госсобственности при этом оставалось бы 32% акций.