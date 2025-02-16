Олигарх Саввиди собирается вернуть себе управление ФК «Ростов»

Posted 16 февраля, 11:14
Published 16 февраля, 11:14
Modified 16 февраля, 11:17
Updated 16 февраля, 11:17
Ранее появилась информация, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации более четверти акций ФК «Ростов», в результате чего клуб с большой вероятностью должен был перейти под контроль Арташеса Арутюнянца. В таком случае у него будет 68% акций клуба. В госсобственности при этом оставалось бы 32% акций.
Как пишет источник, в футбольных кругах идут разговоры об изменениях в управлении клубом. По информации СМИ, речь идет якобы о том, что управление «Ростовом» вновь пытается взять на себя олигарх Саввиди и связанные с ним структуры.
RostovGazeta писала, что ранее Иван Саввиди руководил ФК«Ростов», однако позже президентом стал Арташес Арутюнянц.