«Отойдите от окон»: беспилотную опасность объявили в Ростовской области 16 февраля

Posted 16 февраля, 18:17
Published 16 февраля, 18:17
Modified 16 февраля, 18:19
Updated 16 февраля, 18:19
Центр управления в кризисных ситуациях Ростовской области объявил о беспилотной опасности около 21.00 мск. То же самое сообщила Миллеровская РСЧС.
— Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон, — порекомендовали местным жителям.
Аналогичное предупреждение появилось на час ранее в соседнем Краснодарском крае.
Беспилотную опасность последнее время объявляют даже по несколько раз в день. Однако система оповещения о ЧС в населенных пунктах не срабатывает перед тем, как в муниципалитете начинают отражать воздушную атаку. На неработающие сирены жалуются даже жители донской столицы.