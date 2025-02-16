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Posted 16 февраля, 18:17

Published 16 февраля, 18:17

Modified 16 февраля, 18:19

Updated 16 февраля, 18:19

«Отойдите от окон»: беспилотную опасность объявили в Ростовской области 16 февраля

«Отойдите от окон»: беспилотную опасность объявили в Ростовской области 16 февраля

16 февраля 2025, 18:17
Фото: Минобороны России. «Отойдите от окон»: беспилотную опасность объявили в Ростовской области 16 февраля

Вечером 16 февраля в Ростовской области объявили беспилотную опасность

На территории Ростовской области в очередной раз объявили беспилотную опасность. Информация об этом появилась в приложении МЧС. Уведомления получили жители Азовского, Миллеровского, Каменского и некоторых других районов.

Центр управления в кризисных ситуациях Ростовской области объявил о беспилотной опасности около 21.00 мск. То же самое сообщила Миллеровская РСЧС.

— Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон, — порекомендовали местным жителям.
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Аналогичное предупреждение появилось на час ранее в соседнем Краснодарском крае.

Беспилотную опасность последнее время объявляют даже по несколько раз в день. Однако система оповещения о ЧС в населенных пунктах не срабатывает перед тем, как в муниципалитете начинают отражать воздушную атаку. На неработающие сирены жалуются даже жители донской столицы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#МЧС#БПЛА#Атака#Предупреждение#Беспилотная опасность
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