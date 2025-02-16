«Отойдите от окон»: беспилотную опасность объявили в Ростовской области 16 февраля

Беспилотную опасность последнее время объявляют даже по несколько раз в день. Однако система оповещения о ЧС в населенных пунктах не срабатывает перед тем, как в муниципалитете начинают отражать воздушную атаку. На неработающие сирены жалуются даже жители донской столицы.