Скрябин назвал причину множества аварий на теплотрассах Ростова-на-Дону

Posted 16 февраля, 05:48
Published 16 февраля, 05:48
Modified 16 февраля, 05:48
Updated 16 февраля, 05:48
В телеграм-канале Скрябин рассказал, что ресурсоснабжающие организации выполняют свою работу не в полную силу. За последнее время были зафиксированы неоднократные аварии на теплотрассах, нарушения сроков восстановления теплоснабжения, повторные дефекты на трубах в одних и тех же местах, слабая организация работ по ликвидации наледей, образующих прорывы, а также наблюдается недостаток бригад.
Все эти проблемы во многом связаны с недостаточным контролем со стороны ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, Ростов-на-Дону уже четвертый год подряд не может получить паспорт готовности к зиме. В связи с этим Скрябин принял решение: еженедельно проводить собрания с представителями компаний для оперативного решения всех насущных проблем.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области.