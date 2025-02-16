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Posted 16 февраля, 05:48

Published 16 февраля, 05:48

Modified 16 февраля, 05:48

Updated 16 февраля, 05:48

Скрябин назвал причину неоднократных аварий на теплотрассах Ростова-на-Дону

Скрябин назвал причину множества аварий на теплотрассах Ростова-на-Дону

16 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI. Скрябин назвал причину неоднократных аварий на теплотрассах Ростова-на-Дону
И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин провел встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций и обсудил множественные порывы на теплотрассах города.

В телеграм-канале Скрябин рассказал, что ресурсоснабжающие организации выполняют свою работу не в полную силу. За последнее время были зафиксированы неоднократные аварии на теплотрассах, нарушения сроков восстановления теплоснабжения, повторные дефекты на трубах в одних и тех же местах, слабая организация работ по ликвидации наледей, образующих прорывы, а также наблюдается недостаток бригад.

Все эти проблемы во многом связаны с недостаточным контролем со стороны ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, Ростов-на-Дону уже четвертый год подряд не может получить паспорт готовности к зиме. В связи с этим Скрябин принял решение: еженедельно проводить собрания с представителями компаний для оперативного решения всех насущных проблем.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области.

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