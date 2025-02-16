Скрябин назвал причину множества аварий на теплотрассах Ростова-на-Дону

Все эти проблемы во многом связаны с недостаточным контролем со стороны ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, Ростов-на-Дону уже четвертый год подряд не может получить паспорт готовности к зиме. В связи с этим Скрябин принял решение: еженедельно проводить собрания с представителями компаний для оперативного решения всех насущных проблем.