Следком в Ростове начал проверку из-за конфликта водителя автобуса и пассажиров

Posted 16 февраля, 07:36
Published 16 февраля, 07:36
Modified 16 февраля, 07:38
Updated 16 февраля, 07:38
Накануне в соцмедиа появились кадры, на который водитель общественного транспорта в Ростове осыпает пассажиров угрозами и оскорблениями. В связи с этим ростовские следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет ведомство.
Ранее правоохранители поймали дебоширов, которые на протяжении длительного времени устраивали массовые драки в Ростове, но оставались безнаказанными.