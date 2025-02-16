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Posted 16 февраля, 07:36

Published 16 февраля, 07:36

Modified 16 февраля, 07:38

Updated 16 февраля, 07:38

Следком в Ростове начал проверку из-за конфликта водителя автобуса и пассажиров

Следком в Ростове начал проверку из-за конфликта водителя автобуса и пассажиров

16 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку после публикаций в соцмедиа о водителе автобуса, который угрожал пассажирам и оскорблял их. Об этом рассказал региональный Следком.

Накануне в соцмедиа появились кадры, на который водитель общественного транспорта в Ростове осыпает пассажиров угрозами и оскорблениями. В связи с этим ростовские следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет ведомство.
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Ранее правоохранители поймали дебоширов, которые на протяжении длительного времени устраивали массовые драки в Ростове, но оставались безнаказанными.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пассажиры#Транспорт#Конфликт#Следственный комитет#Происшествия
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