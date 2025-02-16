Слюсарь заявил о приостановке проекта модернизации трамвайной сети в Ростове

На встрече со СМИ Слюсарь подметил, что проект «Ростовский трамвай» нельзя воплотить в жизнь, так как его нужно еще доработать. Нынешняя его концепция несовершенна и могла привести к печальным последствиям. В связи в этим было принято решение приостановить проект.