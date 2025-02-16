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Posted 16 февраля, 05:16

Published 16 февраля, 05:16

Modified 16 февраля, 05:16

Updated 16 февраля, 05:16

Слюсарь заявил о приостановке проекта модернизации трамвайной сети в Ростове

Слюсарь заявил о приостановке проекта модернизации трамвайной сети в Ростове

16 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI. Слюсарь заявил о приостановке проекта модернизации трамвайной сети в Ростове
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что считает проект по модернизации трамвайной сети в Ростове нереализуемым. В связи с этим его приостановят, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что «Ростовский трамвай» — инфраструктурный проект по модернизации и строительству трамвайной сети в донской столице. Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано в 2023 году компанией «Синара — ГТР», администрацией города и самой Ростовской областью.

На встрече со СМИ Слюсарь подметил, что проект «Ростовский трамвай» нельзя воплотить в жизнь, так как его нужно еще доработать. Нынешняя его концепция несовершенна и могла привести к печальным последствиям. В связи в этим было принято решение приостановить проект.

«Нужна пауза для того, чтобы все собрать и выйти на какое-то решение. В старой концепции реализация проекта привела бы к очень неприятным последствиям», — подметил губернатор.

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По его словам, удачный опыт модернизации трамвайной сети был получен в Таганроге. Разница в том, что там проект является отдельным полотном и не зависит от дорожной сети. В Ростове же специалисты планируют пересмотреть план и внести более эффективные коррективы.

«У нас есть определенное видение со стороны ряда экспертов и специалистов, все это теперь нужно собрать и посмотреть, как это все, с учетом того, что уже есть реализованная часть Левенцовки, старая трамвайная сеть, можно задействовать», — подытожил Слюсарь.

Ранее массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области

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