Слюсарь заявил о приостановке проекта модернизации трамвайной сети в Ростове

Posted 16 февраля, 05:16
Published 16 февраля, 05:16
Modified 16 февраля, 05:16
Updated 16 февраля, 05:16
Напомним, что «Ростовский трамвай» — инфраструктурный проект по модернизации и строительству трамвайной сети в донской столице. Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано в 2023 году компанией «Синара — ГТР», администрацией города и самой Ростовской областью.
На встрече со СМИ Слюсарь подметил, что проект «Ростовский трамвай» нельзя воплотить в жизнь, так как его нужно еще доработать. Нынешняя его концепция несовершенна и могла привести к печальным последствиям. В связи в этим было принято решение приостановить проект.
«Нужна пауза для того, чтобы все собрать и выйти на какое-то решение. В старой концепции реализация проекта привела бы к очень неприятным последствиям», — подметил губернатор.
По его словам, удачный опыт модернизации трамвайной сети был получен в Таганроге. Разница в том, что там проект является отдельным полотном и не зависит от дорожной сети. В Ростове же специалисты планируют пересмотреть план и внести более эффективные коррективы.
«У нас есть определенное видение со стороны ряда экспертов и специалистов, все это теперь нужно собрать и посмотреть, как это все, с учетом того, что уже есть реализованная часть Левенцовки, старая трамвайная сеть, можно задействовать», — подытожил Слюсарь.
Ранее массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области