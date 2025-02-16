Снегопад и морозы до -25 градусов надвигаются на Ростовскую область

По данным Северо-Кавказского УГМС, в воскресенье, 16 февраля, ночью и утром температура воздуха будет варьироваться от -17 до -4 градусов. Помимо это ожидается сильный снегопад, метель и налипание мокрого снега на ветках. А днем столбики термометров покажут от -9 до -2 градусов. Скорость ветра составит 15-18 метров в секунду.