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Posted 16 февраля, 04:48

Published 16 февраля, 04:48

Modified 16 февраля, 04:48

Updated 16 февраля, 04:48

Снегопад и похолодание до -25 градусов прогнозируют в Ростовской области

Снегопад и морозы до -25 градусов надвигаются на Ростовскую область

16 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI. Снегопад и похолодание до -25 градусов прогнозируют в Ростовской области
Гидрометцентр предупредил жителей Ростовской области об опасной погоде: снегопад, мороз до -25 градусов, гололед и налипание снега на ветках.

По данным Северо-Кавказского УГМС, в воскресенье, 16 февраля, ночью и утром температура воздуха будет варьироваться от -17 до -4 градусов. Помимо это ожидается сильный снегопад, метель и налипание мокрого снега на ветках. А днем столбики термометров покажут от -9 до -2 градусов. Скорость ветра составит 15-18 метров в секунду.

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В понедельник, 17 февраля, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет снег, а ночью и утром может появиться туман. В течение дня температурный диапазон составит от -19 до -6 градусов Цельсия. Ветер переменный 2-5 метров в секунду.

Во вторник, 18 февраля, воздух похолодает до -11 градусов днем, а ночью мороз станет еще крепче, а термометры покажут до -25 градусов. Ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Есть вероятность возникновения гололеда на дорогах.

Ранее RostovGazeta рассказала, как люди научились сверять погоду по суркам, и можно ли верить этим прогнозам.

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