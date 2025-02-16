Снегопад и морозы до -25 градусов надвигаются на Ростовскую область

Posted 16 февраля, 04:48
Published 16 февраля, 04:48
Modified 16 февраля, 04:48
Updated 16 февраля, 04:48
По данным Северо-Кавказского УГМС, в воскресенье, 16 февраля, ночью и утром температура воздуха будет варьироваться от -17 до -4 градусов. Помимо это ожидается сильный снегопад, метель и налипание мокрого снега на ветках. А днем столбики термометров покажут от -9 до -2 градусов. Скорость ветра составит 15-18 метров в секунду.
В понедельник, 17 февраля, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдет снег, а ночью и утром может появиться туман. В течение дня температурный диапазон составит от -19 до -6 градусов Цельсия. Ветер переменный 2-5 метров в секунду.
Во вторник, 18 февраля, воздух похолодает до -11 градусов днем, а ночью мороз станет еще крепче, а термометры покажут до -25 градусов. Ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Есть вероятность возникновения гололеда на дорогах.
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