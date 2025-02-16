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Posted 16 февраля, 09:11

Published 16 февраля, 09:11

Modified 16 февраля, 09:13

Updated 16 февраля, 09:13

Горожане пожаловались на не чищенный от наледи Ростов

«Снимают для отчета и уезжают»: жители Ростова пожаловались на уборку улиц от наледи

16 февраля 2025, 09:11
Фото: rostovgazeta.ru. Горожане пожаловались на не чищенный от наледи Ростов

Жители Ростова заявили, что коммунальщики чистят наледь только для фотоотчета

В Ростове до сих пор не могут убрать снег, выпавший в ночь на 16 февраля, и гололед. По словам местных жителей, коммунальщики убирают улицы выборочно.

Ночью одни из горожан заметили, что подмерзший снег и дождь рядом с их домом практически не убирают. Тогда они решили прогуляться по центру города и посмотреть на работу коммунальщиков там. По их словам, путь пролегал по улице Красноармейской от ТЦ «Большой» до Театральной площади через парк Революции. Затем парни дошли через Нахичевань к парку Островского и проспекту Сельмашу.

— Чистят только под фонарями на Майской/14-й линии и тут же их снимают для отчета. Больше не чистят и не посыпают тротуары НИГДЕ! Скользко, грязно на дорогах. Ужас! — поделился увиденным ростовчанин в комментариях под постом в telegram-канале Александра Скрябина.
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— Центральный рынок (Ленинский район), дорога к пешеходному переходу не обработана, помогает только нескользящая обувь. Кто не подготовлен, проходит возле стенок ларьков, где нет наледи, — добавили другие.
— Все тротуары в наледи! Ничего не убрано и не посыпано, — возмущаются горожане, проживающие на Северном.

Ранее врио главы администрации Ростова отчитывался об активной работе коммунальщиков.

Напомним, ледяной дождь продолжится и на следующей неделе. Непогода накроет регион 20 и 21 февраля.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Непогода#Гололед#Коммунальщики
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