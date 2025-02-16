«Снимают для отчета и уезжают»: жители Ростова пожаловались на уборку улиц от наледи

Posted 16 февраля, 09:11
Published 16 февраля, 09:11
Modified 16 февраля, 09:13
Updated 16 февраля, 09:13
Ночью одни из горожан заметили, что подмерзший снег и дождь рядом с их домом практически не убирают. Тогда они решили прогуляться по центру города и посмотреть на работу коммунальщиков там. По их словам, путь пролегал по улице Красноармейской от ТЦ «Большой» до Театральной площади через парк Революции. Затем парни дошли через Нахичевань к парку Островского и проспекту Сельмашу.
— Чистят только под фонарями на Майской/14-й линии и тут же их снимают для отчета. Больше не чистят и не посыпают тротуары НИГДЕ! Скользко, грязно на дорогах. Ужас! — поделился увиденным ростовчанин в комментариях под постом в telegram-канале Александра Скрябина.
— Центральный рынок (Ленинский район), дорога к пешеходному переходу не обработана, помогает только нескользящая обувь. Кто не подготовлен, проходит возле стенок ларьков, где нет наледи, — добавили другие.
— Все тротуары в наледи! Ничего не убрано и не посыпано, — возмущаются горожане, проживающие на Северном.
Ранее врио главы администрации Ростова отчитывался об активной работе коммунальщиков.
Напомним, ледяной дождь продолжится и на следующей неделе. Непогода накроет регион 20 и 21 февраля.