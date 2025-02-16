«Снимают для отчета и уезжают»: жители Ростова пожаловались на уборку улиц от наледи

Ночью одни из горожан заметили, что подмерзший снег и дождь рядом с их домом практически не убирают. Тогда они решили прогуляться по центру города и посмотреть на работу коммунальщиков там. По их словам, путь пролегал по улице Красноармейской от ТЦ «Большой» до Театральной площади через парк Революции. Затем парни дошли через Нахичевань к парку Островского и проспекту Сельмашу.