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Posted 16 февраля, 12:47

Published 16 февраля, 12:47

Modified 16 февраля, 12:49

Updated 16 февраля, 12:49

Жители Ростова завалили власти жалобами на скользкие тротуары

«Сплошной лед»: жители Ростова завалили власти жалобами на скользкие тротуары

16 февраля 2025, 12:47
Фото: 1MI.

Жители Ростова завалили власти жалобами на скользкие тротуары

Пока городские власти отчитываются об успешных противогололедных работах, ростовчане массово атакуют их телегам-каналы властей жалобами на необработанные дороги и тротуары.

Ранее и. о. главы горадминистрации Ростова Александр Скрябин рассказал о результатах работы коммунальщиков в борьбе с гололедом. Несмотря на это, в комментариях под его постом горожане пожаловались на плохую обработку внутридомовых территорий.

«Это стало уже закономерностью», — прокомментировал Александр Скрябин сложившуюся ситуацию.

По словам подписчиков телеграм-каналов горадминистрации и Александра Скрябина, некоторые улицы буквально превратились в «каток». На скользкие тротуары пожаловались жители Первомайского района.

«Первомайский район: Каскадную спасите, к остановкам не пройти», — пишет горожанин.
«Тоже про Первомайский район, а именно — про Темерник. Если дороги расчищены, то тротуары вообще никак и никто не чистит, ходить очень сложно», — добавляет другой телеграм-пользователь.
«Первомайский район, ЖК „Платовский“. Никто даже не притрагивался к расчистке тротуаров и дорог. Сплошной лед!», — сообщает ростовчанин.

Комментарии поступают и от жителей центральной части города, а также Нахичевани.

«15-я линия от Советской до Закруткина — ничего не посыпано, каток», — отмечает подписчик.
«Улицы-спуски к Дону пусть обработают, в частности — проспект Чехова, а то вроде и центр города, но, по факту, туда лучше не ходить в гололёд, забывают посыпать», — пишет ростовчанин.
«Начиная с Линий, Листопадова — вообще территория не обработана», — добавил горожанин.
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Ранее стало известно о ледяном дожде, который накроет Ростовскую область на грядущей неделе.

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