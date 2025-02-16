Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего

В Миллерово выросли средние цены на курятину — до 194 рубля без одной копейки. Однако этот показатель оказался самым низким в Ростовской области. В Ростове килограмм птицы в среднем обойдется в 210,65 рубля, а в Таганроге — в 214,46 рубля.