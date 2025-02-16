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Posted 16 февраля, 14:15

Published 16 февраля, 14:15

Modified 16 февраля, 14:15

Updated 16 февраля, 14:15

Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего

16 февраля 2025, 14:15
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо

Цены на свинину перевалили за 400 рублей в Ростовской области

Ростовстат опубликовал актуальные средние цены в Ростовской области на некоторые продукты питания, в том числе мясо. Из отчета следует, что говядину выгоднее покупать в Шахтах, а свинину — в Ростове.

По данным за 10 февраля, средняя стоимость говядины в Ростовской области за неделю практически не изменилась. В Шахтах по-прежнему фиксируются самые низкие средние цены на мясо — 557,29 рубля. А вот в Ростове и Таганроге средняя цена упала — до 586,09 и 593 рубля соответственно.

Также понизились средние цены на свинину. Так, в Ростове-на-Дону килограмм мяса можно взять по данным ведомства, за 370,15 рубля, а в Шахтах — за 404,89 рубля.

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В Миллерово выросли средние цены на курятину — до 194 рубля без одной копейки. Однако этот показатель оказался самым низким в Ростовской области. В Ростове килограмм птицы в среднем обойдется в 210,65 рубля, а в Таганроге — в 214,46 рубля.

Самые низкая стоимость килограмма баранины в Волгодонске — 718,38 рубля, в Ростове-на-Дону — за 776,02 рубля, а в Шахтах — за 780,45 рубля.

Ранее RostovGazeta рассказала, на сколько подорожали ингредиенты для блинов в Ростове-на-Дону.

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