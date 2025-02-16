Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле всего

Posted 16 февраля, 14:15
Published 16 февраля, 14:15
Modified 16 февраля, 14:15
Updated 16 февраля, 14:15
По данным за 10 февраля, средняя стоимость говядины в Ростовской области за неделю практически не изменилась. В Шахтах по-прежнему фиксируются самые низкие средние цены на мясо — 557,29 рубля. А вот в Ростове и Таганроге средняя цена упала — до 586,09 и 593 рубля соответственно.
Также понизились средние цены на свинину. Так, в Ростове-на-Дону килограмм мяса можно взять по данным ведомства, за 370,15 рубля, а в Шахтах — за 404,89 рубля.
В Миллерово выросли средние цены на курятину — до 194 рубля без одной копейки. Однако этот показатель оказался самым низким в Ростовской области. В Ростове килограмм птицы в среднем обойдется в 210,65 рубля, а в Таганроге — в 214,46 рубля.
Самые низкая стоимость килограмма баранины в Волгодонске — 718,38 рубля, в Ростове-на-Дону — за 776,02 рубля, а в Шахтах — за 780,45 рубля.
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