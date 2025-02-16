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Posted 16 февраля, 17:24

Published 16 февраля, 17:24

Modified 16 февраля, 18:32

Updated 16 февраля, 18:32

Авария на М-4

Водитель погиб в массовом ДТП с фурами на М-4 в Ростовской области

16 февраля 2025, 17:24
Фото: Госавтоинспекция. Авария на М-4
В Ростовской области участниками смертельной аварии стали два большегруза и легковой автомобиль, которые столкнулись на трассе М-4 «Дон». Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в воскресенье днем, в 14.30 мск. 58-летний водитель автомобиля марки Volvo не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовой автомобиль Sitrak. После этого машина Volvo въехала в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. За рулем Volvo был 61-летний мужчина.

В итоге водителя большегруза Volvo забрала карета скорой помощи, в больнице он скончался. В данный момент полиция выясняет все детали инцидента.

На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что кабину КамАЗа разнесло на части от удара.

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Как писала RostovGazeta ранее, данное ДТП образовало огромную пробку, которая растянулась на 11 километров.

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