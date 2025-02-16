Водитель погиб в массовом ДТП с фурами на М-4 в Ростовской области

Инцидент произошел в воскресенье днем, в 14.30 мск. 58-летний водитель автомобиля марки Volvo не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовой автомобиль Sitrak. После этого машина Volvo въехала в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. За рулем Volvo был 61-летний мужчина.