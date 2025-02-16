Водитель погиб в массовом ДТП с фурами на М-4 в Ростовской области

Posted 16 февраля, 17:24
Published 16 февраля, 17:24
Modified 16 февраля, 18:32
Updated 16 февраля, 18:32
Инцидент произошел в воскресенье днем, в 14.30 мск. 58-летний водитель автомобиля марки Volvo не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовой автомобиль Sitrak. После этого машина Volvo въехала в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. За рулем Volvo был 61-летний мужчина.
В итоге водителя большегруза Volvo забрала карета скорой помощи, в больнице он скончался. В данный момент полиция выясняет все детали инцидента.
На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что кабину КамАЗа разнесло на части от удара.
Как писала RostovGazeta ранее, данное ДТП образовало огромную пробку, которая растянулась на 11 километров.