В роще в районе Шолохова в Ростове жители нашли огромную свалку шин

Posted 16 февраля, 16:41
Published 16 февраля, 16:41
Modified 16 февраля, 16:43
Updated 16 февраля, 16:43
По словам ростовчанки, гору автомобильных шин она обнаружила во время прогулки в роще, которая находится рядом с микрорайоном Пицунда в Первомайском районе Ростова — в районе проспекта Шолохова.
«Выехали в рощу на „Пицунде“…тут такая свалка колес», — сообщает очевидица.
На фотографиях, которые предоставила ростовчанка, видно свалку из автомобильных шин. Предположительно, их вывезли сюда сотрудники местных шиномонтажных мастерских.
Причем, как сообщает ростовчанка, недавно экоактивисты очищали эту местность от мусора.