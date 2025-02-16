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Posted 16 февраля, 16:41

Published 16 февраля, 16:41

Modified 16 февраля, 16:43

Updated 16 февраля, 16:43

В роще в районе Шолохова в Ростове жители нашли огромную свалку шин

В роще в районе Шолохова в Ростове жители нашли огромную свалку шин

16 февраля 2025, 16:41
Фото: rostovgazeta.ru. В роще в районе Шолохова в Ростове жители нашли огромную свалку шин
Очевидица рассказала о загрязнении рощи в районе Шолохова в Ростове горой автохлама. Кадры, сделанные горожанкой, опубликовала RostovGazeta.

По словам ростовчанки, гору автомобильных шин она обнаружила во время прогулки в роще, которая находится рядом с микрорайоном Пицунда в Первомайском районе Ростова — в районе проспекта Шолохова.

«Выехали в рощу на „Пицунде“…тут такая свалка колес», — сообщает очевидица.

На фотографиях, которые предоставила ростовчанка, видно свалку из автомобильных шин. Предположительно, их вывезли сюда сотрудники местных шиномонтажных мастерских.

Причем, как сообщает ростовчанка, недавно экоактивисты очищали эту местность от мусора.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Очевидцы#Загрязнение#Происшествия
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