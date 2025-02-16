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Posted 16 февраля, 08:57

Published 16 февраля, 08:57

Modified 16 февраля, 08:59

Updated 16 февраля, 08:59

Доходный дом Марии Черновой в Ростове на Большой Садовой, 88

В Ростове ночью горел старинный доходный дом на Большой Садовой

16 февраля 2025, 08:57
Фото: ommons.wikimedia.org. Доходный дом Марии Черновой в Ростове на Большой Садовой, 88
В центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар в историческом здании, который признан объектом культурного наследия. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на чердаке нежилого здания, которое располагается по адресу Большая Садовая, 88. Информация о возгорании поступила в 23.17 мск. До прибытия пожарных огонь разгорелся на площади в 20 квадратных метров. Через полчаса, в 23.51, пожар был ликвидирован.

По данным правительства Ростовской области, по данному адресу находится доходный дом Марии Черновой. Он входит в список объектов культурного наследия города.

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Ранее стало известно о том, что власти Ростова собираются изъять доходный дом Скордиа.

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