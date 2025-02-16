В Ростове ночью горел старинный доходный дом на Большой Садовой

По данным ведомства, огонь вспыхнул на чердаке нежилого здания, которое располагается по адресу Большая Садовая, 88. Информация о возгорании поступила в 23.17 мск. До прибытия пожарных огонь разгорелся на площади в 20 квадратных метров. Через полчаса, в 23.51, пожар был ликвидирован.