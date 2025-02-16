В Ростовской области новорожденной девочке дали редкое имя в честь священного города

Posted 16 февраля, 18:08
Published 16 февраля, 18:08
Modified 16 февраля, 18:08
Updated 16 февраля, 18:08
Так, по данным на 15 февраля, одна супружеская пара из Ростовской области решила назвать свою дочь Мединой. По одной версии имя имеет арабское происхождение и переводится как «город» или «священный город», а по другой — древнегреческое и обозначает «придающая силы». Обладательница имени является человеком самостоятельным, рациональным, прагматичным и независимым.
Кроме того, в донском регионе появились малышки с такими редкими именами, как Сумая, Фотима, Анджела и Аника. А среди мальчиков теперь можно встретить следующие имена: Ахад, Усман, Джан, Камиль и Космос.
Среди самых популярных имен все стабильно. С начала 2025 года в Ростовской области прибавилось число мальчиков с именем Михаил — 99 (всего детей), Александр и Артем — 89, Иван — 68 и Марк — 66. Также в регионе стало больше девочек по имени София (77 малышей), Мария — 68, Анна — 67, Ева — 65 и Варвара — 64.
Ранее стало известно, кому положены детские пособия в Ростовской области и как их оформить в 2025 году.