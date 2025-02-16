В Ростовской области новорожденной девочке дали редкое имя в честь священного города

Так, по данным на 15 февраля, одна супружеская пара из Ростовской области решила назвать свою дочь Мединой. По одной версии имя имеет арабское происхождение и переводится как «город» или «священный город», а по другой — древнегреческое и обозначает «придающая силы». Обладательница имени является человеком самостоятельным, рациональным, прагматичным и независимым.