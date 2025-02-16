В Волгодонске тренера подозревают в том, что он угрожал ножом подростку

Posted 16 февраля, 17:57
Published 16 февраля, 17:57
Modified 16 февраля, 17:59
Updated 16 февраля, 17:59
По данным источника, инцидент произошел в ночь на 26 января. Тогда Давыдов якобы повздорил со своим соседом — 13-летним мальчиком.
После этого, как пишет издание, тренер взял нож, направил в сторону подростка и осыпал его угрозами. Мальчик рассказал об инциденте родителям.
В итоге против мужчины возбудили дело по признакам угрозы убийством. Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Также тренер находится под подпиской о невыезде. В данный момент следователи выясняют все детали инцидента.
Обращаем внимание, что официальной информации о происшествии от правоохранительных органов не поступало.