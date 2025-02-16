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Posted 16 февраля, 17:57

Published 16 февраля, 17:57

Modified 16 февраля, 17:59

Updated 16 февраля, 17:59

В Волгодонске тренера подозревают в том, что он угрожал ножом подростку

В Волгодонске тренера подозревают в том, что он угрожал ножом подростку

16 февраля 2025, 17:57
Фото: 1MI. В Волгодонске тренера подозревают в том, что он угрожал ножом подростку
В Волгодонске возбудили уголовное дело против 29-летнего тренера спортивной школы №2 Никиты Давыдова. По версии следователей, он угрожал 13-летнему мальчику ножом. Об этом рассказала «Газета.ру», ссылаясь на телеграм-канал «Че по Ростову?».

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 26 января. Тогда Давыдов якобы повздорил со своим соседом — 13-летним мальчиком.

После этого, как пишет издание, тренер взял нож, направил в сторону подростка и осыпал его угрозами. Мальчик рассказал об инциденте родителям.

В итоге против мужчины возбудили дело по признакам угрозы убийством. Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Также тренер находится под подпиской о невыезде. В данный момент следователи выясняют все детали инцидента.

Обращаем внимание, что официальной информации о происшествии от правоохранительных органов не поступало.

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Ранее водитель одного из автобусов в Ростове осыпал оскорблениями и угрозами пассажиров.

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