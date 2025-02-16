Водитель получил сильные ожоги: бетоновоз загорелся на трассе под Новочеркасском

Инцидент произошел в субботу днем, 15 февраля, на автодороге «Новочеркасск — Донской» в Ростовской области. Автобетоносмеситель FAW внезапно вспыхнул во время движения. Молодой водитель решил сам ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Однако попытки не увенчались успехом.