Водитель получил сильные ожоги: бетоновоз загорелся на трассе под Новочеркасском

Posted 15 февраля, 21:21
Published 15 февраля, 21:21
Modified 15 февраля, 21:23
Updated 15 февраля, 21:23
Инцидент произошел в субботу днем, 15 февраля, на автодороге «Новочеркасск — Донской» в Ростовской области. Автобетоносмеситель FAW внезапно вспыхнул во время движения. Молодой водитель решил сам ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Однако попытки не увенчались успехом.
Парень вызвал спасателей. К моменту их приезда кабина транспортного средства уже во всю горела. Огонь быстро потушили, но бетоновоз уже сильно обгорел и обуглился.
В результате происшествия 22-летний водитель получил сильные ожоги. Его доставили в медицинское учреждение.
Ранее два переполненных автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону.