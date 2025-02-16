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Posted 15 февраля, 21:21

Published 15 февраля, 21:21

Modified 15 февраля, 21:23

Updated 15 февраля, 21:23

Водитель получил сильные ожоги, пытаясь потушить бетоновоз в Ростовской области

Водитель получил сильные ожоги: бетоновоз загорелся на трассе под Новочеркасском

15 февраля 2025, 21:21
Фото: 1MI. Водитель получил сильные ожоги, пытаясь потушить бетоновоз в Ростовской области

Водитель получил сильные ожоги, пытаясь потушить бетоновоз в Ростовской области

На трассе «Новочеркасск — Донской» в Ростовской области на ходу вспыхнул бетоновоз. Водитель пытался самостоятельно потушить авто, но лишь получил сильные ожоги, сообщает издание Tuzlovgrad.

Инцидент произошел в субботу днем, 15 февраля, на автодороге «Новочеркасск — Донской» в Ростовской области. Автобетоносмеситель FAW внезапно вспыхнул во время движения. Молодой водитель решил сам ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Однако попытки не увенчались успехом.

Парень вызвал спасателей. К моменту их приезда кабина транспортного средства уже во всю горела. Огонь быстро потушили, но бетоновоз уже сильно обгорел и обуглился.

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В результате происшествия 22-летний водитель получил сильные ожоги. Его доставили в медицинское учреждение.

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