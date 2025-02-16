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Posted 16 февраля, 12:42

Published 16 февраля, 12:42

Modified 16 февраля, 13:15

Updated 16 февраля, 13:15

Жители Ростова пожаловались на вонючую «рыбную» воду из-под кранов

Жители Ростова пожаловались на вонючую «рыбную» воду из-под кранов

16 февраля 2025, 12:42
Фото: 1MI. Жители Ростова пожаловались на вонючую «рыбную» воду из-под кранов
Ростовчане рассказали о неприятном запахе, который исходит от проточной воды. Об этом рассказал корреспондент RostovGazeta.

С подобной проблемой ростовчане встречаются уже не в первый раз. Ранее Ростовводоканал рассказал о том, что от воды в местных водопроводных сетях и в Дону исходит неприятный «рыбный, болотистый запах». Происходит это в связи с попаданием в нее летучих органических веществ.

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Также источник отметил, что для чистки воды используется технология, которая помогает вывести неприятный запах.

Несмотря на это, сообщения о данной проблеме продолжают поступать от горожан. Речь идет о проточной воде в зданиях в границах микрорайона Сельмаш. По словам местных жителей, от нее исходит неприятный запах рыбы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Вода#Водопровод#Дон#Водоканал#Происшествия
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