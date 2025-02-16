Жители Ростова пожаловались на вонючую «рыбную» воду из-под кранов

С подобной проблемой ростовчане встречаются уже не в первый раз. Ранее Ростовводоканал рассказал о том, что от воды в местных водопроводных сетях и в Дону исходит неприятный «рыбный, болотистый запах». Происходит это в связи с попаданием в нее летучих органических веществ.