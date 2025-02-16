Жители Ростова пожаловались на вонючую «рыбную» воду из-под кранов

Posted 16 февраля, 12:42
Published 16 февраля, 12:42
Modified 16 февраля, 13:15
Updated 16 февраля, 13:15
С подобной проблемой ростовчане встречаются уже не в первый раз. Ранее Ростовводоканал рассказал о том, что от воды в местных водопроводных сетях и в Дону исходит неприятный «рыбный, болотистый запах». Происходит это в связи с попаданием в нее летучих органических веществ.
Также источник отметил, что для чистки воды используется технология, которая помогает вывести неприятный запах.
Несмотря на это, сообщения о данной проблеме продолжают поступать от горожан. Речь идет о проточной воде в зданиях в границах микрорайона Сельмаш. По словам местных жителей, от нее исходит неприятный запах рыбы.