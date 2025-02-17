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Posted 17 февраля, 14:18

Published 17 февраля, 14:18

Modified 17 февраля, 14:20

Updated 17 февраля, 14:20

Аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле

Аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле

17 февраля 2025, 14:18
Фото: rostovgazeta.ru. Аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле
В апреле в Ростов-на-Дону ворвется теплый циклон, который принесет до 20 градусов тепла, сообщают синоптики.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха начнет постепенно подниматься в первую декаду апреля. Днем обещают до +12…+15 градусов, а ночью до +3…+5 градусов Цельсия. Периодически местами могут идти умеренные дожди.

С 11 по 20 апреля столбики термометров будут показывать +14…+16 градусов днем и +6…+7 градусов ночью. Преимущественно погода будет пасмурной, но с прояснениями. Дожди по-прежнему будут идти, но редко.

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Последняя треть месяца будет самой теплой. Днем температурный диапазон составит +15…+20, а ночью — +6…+9 градусов Цельсия. Пасмурная погода сменится на солнечную, а дожди полностью прекратятся.

Ранее RostovGazeta рассказала о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Спойлер: в городе похолодает до -11 градусов.

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