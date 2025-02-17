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Posted 17 февраля, 14:49

Published 17 февраля, 14:49

Modified 17 февраля, 14:51

Updated 17 февраля, 14:51

Автомобиль всмятку: водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

Автомобиль всмятку: водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

17 февраля 2025, 14:49
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Автомобиль всмятку: водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

Водитель погиб в ДТП с опрокидыванием легковушки в Ростовской области

В Ростовской области автомобилист съехал с основной дороги и врезался в дерево, а после чего перевернулся, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в воскресенье вечером, 16 февраля, на автодороге «станица Мечетинская — хутор Гуляй-Борисовка — поселок Нижнекугоейский» в Зерноградском районе. По какой-то причине 36-летний водитель китайского легкового автомобиля Geely Emgrand не смог остаться на проезжей части и начал движение по обочине. В итоге автомобиль влетел в дерево, а затем и вовсе опрокинулся.

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Автомобиль сильно пострадал: капот скрючен, левую половину снесло, а внутренние делали вывалились наружу. К сожалению, водителя не удалось спасти. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее автомобиль вылетел под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области.

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