Автомобиль всмятку: водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

Posted 17 февраля, 14:49
Published 17 февраля, 14:49
Modified 17 февраля, 14:51
Updated 17 февраля, 14:51
Авария произошла в воскресенье вечером, 16 февраля, на автодороге «станица Мечетинская — хутор Гуляй-Борисовка — поселок Нижнекугоейский» в Зерноградском районе. По какой-то причине 36-летний водитель китайского легкового автомобиля Geely Emgrand не смог остаться на проезжей части и начал движение по обочине. В итоге автомобиль влетел в дерево, а затем и вовсе опрокинулся.
Автомобиль сильно пострадал: капот скрючен, левую половину снесло, а внутренние делали вывалились наружу. К сожалению, водителя не удалось спасти. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее автомобиль вылетел под колеса самосвала в смертельном ДТП в Ростовской области.