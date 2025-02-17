Автомобиль всмятку: водитель авто погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

Авария произошла в воскресенье вечером, 16 февраля, на автодороге «станица Мечетинская — хутор Гуляй-Борисовка — поселок Нижнекугоейский» в Зерноградском районе. По какой-то причине 36-летний водитель китайского легкового автомобиля Geely Emgrand не смог остаться на проезжей части и начал движение по обочине. В итоге автомобиль влетел в дерево, а затем и вовсе опрокинулся.