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Posted 17 февраля, 11:46

Published 17 февраля, 11:46

Modified 17 февраля, 11:48

Updated 17 февраля, 11:48

Шквалистый ветер и похолодание до -11 градусов надвигаются на Ростов-на-Дону

До -11 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

17 февраля 2025, 11:46
Фото: Pxhere. Шквалистый ветер и похолодание до -11 градусов надвигаются на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону все еще держатся морозы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную погоду, холод до -11 градусов и сильный ветер.

Вторник, 18 февраля, будет самым солнечным и морозным днем на неделе. В течение суток температурный диапазон составит от -11 до -3 градусов Цельсия. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Снег и дождь обойдут город стороной.

В среду, 19 февраля, ожидается малооблачная погода с прояснениями. Днем воздух охладится до -4, а ночью температура понизится до -9 градусов. Ветер усилится до 9 метров в секунду.

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А вот в четверг, 20 февраля, Ростов-на-Дону накроют тучи. Днем синоптики обещают -4 градуса, а ночью — до -8 градусов Цельсия. Воздушные массы будут идти с северо-запада со скоростью 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога.

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