До -11 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

Posted 17 февраля, 11:46
Published 17 февраля, 11:46
Modified 17 февраля, 11:48
Updated 17 февраля, 11:48
Вторник, 18 февраля, будет самым солнечным и морозным днем на неделе. В течение суток температурный диапазон составит от -11 до -3 градусов Цельсия. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Снег и дождь обойдут город стороной.
В среду, 19 февраля, ожидается малооблачная погода с прояснениями. Днем воздух охладится до -4, а ночью температура понизится до -9 градусов. Ветер усилится до 9 метров в секунду.
А вот в четверг, 20 февраля, Ростов-на-Дону накроют тучи. Днем синоптики обещают -4 градуса, а ночью — до -8 градусов Цельсия. Воздушные массы будут идти с северо-запада со скоростью 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Ранее ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога.