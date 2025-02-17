До -11 градусов похолодает в Ростове-на-Дону

А вот в четверг, 20 февраля, Ростов-на-Дону накроют тучи. Днем синоптики обещают -4 градуса, а ночью — до -8 градусов Цельсия. Воздушные массы будут идти с северо-запада со скоростью 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.