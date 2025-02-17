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Posted 17 февраля, 08:25

Published 17 февраля, 08:25

Modified 17 февраля, 08:27

Updated 17 февраля, 08:27

Жена задержанного главы Минсельхоза Ростовской области зарабатывала меньше МРОТ

Дома, участки и авто: чем владела семья задержанного главы донского Минсельхоза

17 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI. Жена задержанного главы Минсельхоза Ростовской области зарабатывала меньше МРОТ

Семья задержанного главы донского Минсельхоза владела недвижимостью и машинами

Министр сельского хозяйства Ростовской области трудился больше 10 лет на этой должности. Рассказываем, на что успел заработать Константин Рачаловский, будучи на вершине региональной власти.

С 2022 года и далее чиновникам разрешили не предоставлять в открытый доступ свои декларации. Поэтому RostovGazeta ознакомилась с документом, где Константин Рачаловский отчитывался за 2021 год.

Доход главы донского Минсельхоза составил около 3,4 миллиона рублей. На него были оформлены два земельных участка (один — чуть меньше 1000 квадратных метров, второй — почти 2000) и два дома (200 и 80 «квадратов»).

Куда больше зарегистрировано на его супругу. У нее в собственности находились три автомобиля на любой вкус: кроссовер BMW X6, легковушка Opel Astra и даже грузовик МАЗ. Из недвижимости на жену записан участок площадью почти 1000 «квадратов» и квартира на 122 «квадрата». В долевой собственности — дом на 150 квадратных метров (14 из 15 долей) и одно нежилое помещение на 5,7 тысячи квадратных метров (1 доля из 162).

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В доходах жены задекларировано всего 125 тысяч рублей за год, что составляет в среднем чуть больше 10 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что в 2021 году МРОТ почти достиг 13 тысяч рублей для сотрудников бюджетных организаций и превысил 15 тысяч рублей — для тех, кто работает на коммерческих предприятиях. Чем занималась супруга министра, что ее доход не дотянул даже до минимума, остается загадкой.

Напомним, Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, его действия причинили ущерб бюджету в размере 155 миллиона рублей.

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