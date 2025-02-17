Дома, участки и авто: чем владела семья задержанного главы донского Минсельхоза

В доходах жены задекларировано всего 125 тысяч рублей за год, что составляет в среднем чуть больше 10 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что в 2021 году МРОТ почти достиг 13 тысяч рублей для сотрудников бюджетных организаций и превысил 15 тысяч рублей — для тех, кто работает на коммерческих предприятиях. Чем занималась супруга министра, что ее доход не дотянул даже до минимума, остается загадкой.