Дома, участки и авто: чем владела семья задержанного главы донского Минсельхоза

Posted 17 февраля, 08:25
Published 17 февраля, 08:25
Modified 17 февраля, 08:27
Updated 17 февраля, 08:27
С 2022 года и далее чиновникам разрешили не предоставлять в открытый доступ свои декларации. Поэтому RostovGazeta ознакомилась с документом, где Константин Рачаловский отчитывался за 2021 год.
Доход главы донского Минсельхоза составил около 3,4 миллиона рублей. На него были оформлены два земельных участка (один — чуть меньше 1000 квадратных метров, второй — почти 2000) и два дома (200 и 80 «квадратов»).
Куда больше зарегистрировано на его супругу. У нее в собственности находились три автомобиля на любой вкус: кроссовер BMW X6, легковушка Opel Astra и даже грузовик МАЗ. Из недвижимости на жену записан участок площадью почти 1000 «квадратов» и квартира на 122 «квадрата». В долевой собственности — дом на 150 квадратных метров (14 из 15 долей) и одно нежилое помещение на 5,7 тысячи квадратных метров (1 доля из 162).
В доходах жены задекларировано всего 125 тысяч рублей за год, что составляет в среднем чуть больше 10 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что в 2021 году МРОТ почти достиг 13 тысяч рублей для сотрудников бюджетных организаций и превысил 15 тысяч рублей — для тех, кто работает на коммерческих предприятиях. Чем занималась супруга министра, что ее доход не дотянул даже до минимума, остается загадкой.
Напомним, Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, его действия причинили ущерб бюджету в размере 155 миллиона рублей.