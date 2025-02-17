ГК «ЮгСтройИнвест» сдала два дома в квартале smartpolét Нового Ростова

Posted 17 февраля, 08:47
Published 17 февраля, 08:47
Modified 17 февраля, 08:49
Updated 17 февраля, 08:49
Микрорайон распложен в 10 минутах езды от исторического центра города. Недалеко от парка Авиаторов, который многие ростовчане называют городским лесом.
Smartpolét представляет собой квартал с повышенным уровнем комфорта, который строится по программе улучшения качества жизни в городе. Преимуществами жизни в новой локации стали свежий воздух и панорамные виды из окон, эффектная архитектура, дизайнерские холлы, концептуальный двор без машин и посторонних. smartpolét — это квартал с собственной семейной инфраструктурой в окружении главных городских социальных объектов Нового Ростова, Первомайского и Пролетарского районов города. Ключи от светлых и комфортных квартир в новых литерах получили 499 семей.
Первый в Новом Ростове
Smartpolét стал первым микрорайоном «Нового Ростова», который является частью проекта комплексного развития города в рамках соглашения с донским правительством.
В этом месте наряду с жилыми домами возводятся и социальные объекты. Среди них: уже построен детский сад на 200 малышей, расположенный возле кластера 10. Активными темпами рядом с литерами возводится школа с бассейном, которая рассчитана на 1100 учеников.
Благодаря технологичным решениям smartpolét отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности. Его жители могут гулять с детьми по территории двора, играть с мячом на площадках или заниматься на тренажерах.
В честь сдачи домов состоялся праздник в стиле масляничных гуляний с музыкой, угощениями, активностями для детей и взрослых.
Добавим, что «ЮгСтройИнвест» уже приступил к строительству следующих домов в квартале smartpolét, объявив открытие продаж завершительном кластере проекта. Также стало известно, что уже этой весной, Группа компаний презентует ещё один, новый концептуальный квартал в донской столице.
Проектная декларация https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/54653