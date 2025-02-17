ГК «ЮгСтройИнвест» сдала два дома в квартале smartpolét Нового Ростова

Smartpolét представляет собой квартал с повышенным уровнем комфорта, который строится по программе улучшения качества жизни в городе. Преимуществами жизни в новой локации стали свежий воздух и панорамные виды из окон, эффектная архитектура, дизайнерские холлы, концептуальный двор без машин и посторонних. smartpolét — это квартал с собственной семейной инфраструктурой в окружении главных городских социальных объектов Нового Ростова, Первомайского и Пролетарского районов города. Ключи от светлых и комфортных квартир в новых литерах получили 499 семей.