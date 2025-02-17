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Posted 17 февраля, 06:56

Published 17 февраля, 06:56

Modified 17 февраля, 06:58

Updated 17 февраля, 06:58

Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области

Глава Минсельхоза Ростовской области может быть причастен к хищению 155 млн рублей

17 февраля 2025, 06:56
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области
Министра сельского хозяйства — замгубернатора Ростовской области подозревают в том, что он причастен к хищению 155 миллионов рублей из казны государства и региона. Об этом 17 февраля сообщает донское управление ФСБ.

По версии силовиков, Константин Рачаловский может быть замешан в превышении должностных полномочий при реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства. Предположительно, он незаконно выделил субсидии предприятиям, о тяжелом финансовом состоянии которых знал. Однако бюджетные деньги не помогли — предприятия все равно признали позже банкротами.

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В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Несколько дней назад стало известно о задержании фермера в Зимовниковском районе, который пытался избежать проверки хищения денег, передав взятку в полмиллиона рублей. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей в здание правительства.

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