Глава Минсельхоза Ростовской области может быть причастен к хищению 155 млн рублей

Posted 17 февраля, 06:56
Published 17 февраля, 06:56
Modified 17 февраля, 06:58
Updated 17 февраля, 06:58
По версии силовиков, Константин Рачаловский может быть замешан в превышении должностных полномочий при реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства. Предположительно, он незаконно выделил субсидии предприятиям, о тяжелом финансовом состоянии которых знал. Однако бюджетные деньги не помогли — предприятия все равно признали позже банкротами.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Несколько дней назад стало известно о задержании фермера в Зимовниковском районе, который пытался избежать проверки хищения денег, передав взятку в полмиллиона рублей. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей в здание правительства.