Глава Минсельхоза Ростовской области может быть причастен к хищению 155 млн рублей

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Несколько дней назад стало известно о задержании фермера в Зимовниковском районе, который пытался избежать проверки хищения денег, передав взятку в полмиллиона рублей. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей в здание правительства.