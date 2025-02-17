Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского задержали 17 февраля

Posted 17 февраля, 06:11
Published 17 февраля, 06:11
Modified 17 февраля, 06:20
Updated 17 февраля, 06:20
ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах утверждает, что Константина Рачаловского задержали на работе. Обыски в здания правительства продолжаются. Вероятно, правоохранители ищут определенную документацию.
Константин Рачаловский возглавлял Минсельхоз более 10 лет, с мая 2014-го. Очевидно, он станет шестым министром из команды Голубева, которого могут подозревать в уголовных преступлениях.
Несколько дней назад региональное УФСБ сообщало о задержании фермера. Один из оперативников устроил эксперимент, став якобы посредником для передачи взятки. Руководитель крестьяно-фермерского хозяйства из Зимовниковского района надеялся договориться о прекращении проверок на его предприятии за полмиллиона рублей. Проверки были связаны с возможным хищением средств из казны в виде субсидий. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей к зданию правительства.