rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 06:11

Published 17 февраля, 06:11

Modified 17 февраля, 06:20

Updated 17 февраля, 06:20

Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского задержали 17 февраля

Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского задержали 17 февраля

17 февраля 2025, 06:11
Фото: donland.ru. Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского задержали 17 февраля
В Ростовской области задержали замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. По информации СМИ, силовики пришли за ним утром 17 февраля.

ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах утверждает, что Константина Рачаловского задержали на работе. Обыски в здания правительства продолжаются. Вероятно, правоохранители ищут определенную документацию.

Константин Рачаловский возглавлял Минсельхоз более 10 лет, с мая 2014-го. Очевидно, он станет шестым министром из команды Голубева, которого могут подозревать в уголовных преступлениях.

Полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове
Узнать подробнее

Несколько дней назад региональное УФСБ сообщало о задержании фермера. Один из оперативников устроил эксперимент, став якобы посредником для передачи взятки. Руководитель крестьяно-фермерского хозяйства из Зимовниковского района надеялся договориться о прекращении проверок на его предприятии за полмиллиона рублей. Проверки были связаны с возможным хищением средств из казны в виде субсидий. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей к зданию правительства.

Читайте также:
Учились в одном классе: что известно о диверсантках, готовивших теракт в РостовеГлаву донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный штормСиловики с обысками нагрянули в правительство Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Обыски#Министр#Задержание#Минсельхоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика