Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского задержали 17 февраля

Несколько дней назад региональное УФСБ сообщало о задержании фермера. Один из оперативников устроил эксперимент, став якобы посредником для передачи взятки. Руководитель крестьяно-фермерского хозяйства из Зимовниковского района надеялся договориться о прекращении проверок на его предприятии за полмиллиона рублей. Проверки были связаны с возможным хищением средств из казны в виде субсидий. Не исключено, что именно этот арест привел правоохранителей к зданию правительства.