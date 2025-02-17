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Posted 17 февраля, 09:50

Published 17 февраля, 09:50

Modified 17 февраля, 11:05

Updated 17 февраля, 11:05

Руководитель в кресле

Профессор Кислицын объяснил, почему ротация элиты важна для Ростовской области

17 февраля 2025, 09:50
Фото: prostooleh/frepik. Руководитель в кресле
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Эксклюзив
Доктор исторических наук, профессор, известный историк Сергей Кислицын сообщил RostovGazeta, что все проблемы в истории были связаны с недостаточностью ротации элит. А между тем, только при соблюдении этого условия Ростовская область сможет поступательно двигаться вперед.

Напомним, что 17 февраля в Ростове наблюдаются интересные события. СМИ сообщили о задержании замгубернатора — главы донского Минсельхоза. Позже стало известно об обысках у советника губернатора и задержании заместителя министра цифрового развития.

«Я знаком с этими событиями, читал о них в Сети. История показывает, что любой застой кадров приводит к тяжелым последствиям. Врио губернатора сегодня должен сформировать свою команду управленцев. Подобрать тех людей, которым он полностью доверяет, на которых может положиться, и в квалификации которых он уверен», — отмечает Сергей Кислицын.
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Здание правительства Ростовской области
Здание правительства Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru

По словам профессора, ротация элиты — это первостепенное условие для обеспечения поступательного развития Ростовской области. Процесс формирования новой команды сложный, но необходимый. Иначе, как считает эксперт, будет трудно исправить все ошибки, которые допускались на предшествующем этапе.

«Я был потрясен, как врио губернатора высказался о неудачном проекте трамвайных путей по улице Стачки в Ростове. Это серьезный показатель. Для ростовчан, в том числе и для меня, появление трамвая в этом месте было очень странным. Я хорошо представляю, чем, в итоге, могла обернуться вся эта история. И рад, что врио губернатора правильно оценил ситуацию. Стачки — это ключевая артерия Ростова с колоссальным потоком транспорта. И строительство там трамвая стало бы катастрофой для города», — резюмирует эксперт.
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