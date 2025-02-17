Профессор Кислицын объяснил, почему ротация элиты важна для Ростовской области

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Доктор исторических наук, профессор, известный историк Сергей Кислицын сообщил RostovGazeta, что все проблемы в истории были связаны с недостаточностью ротации элит. А между тем, только при соблюдении этого условия Ростовская область сможет поступательно двигаться вперед.