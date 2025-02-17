«Не могли или не хотели?»: Вассерман объяснил задержания донских министров

Депутат Госдумы считает, что происходящие в Ростовской области процессы связаны и с приходом нового врио губернатора, и с борьбой против коррупции. Собеседник уточняет, что новый руководитель региона чаще всего приходит тогда, когда прежний уже не в состоянии решать многие важные задачи.