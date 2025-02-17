«Не могли или не хотели?»: Вассерман объяснил задержания донских министров

Posted 17 февраля, 11:04
Published 17 февраля, 11:04
Modified 17 февраля, 11:09
Updated 17 февраля, 11:09
С приходом врио губернатора в Ростовской области продолжается череда задержаний чиновников высшего уровня власти.
Были задержаны министр транспорта и министр финансов. Сегодня стало известно о задержании министра сельского хозяйства и замминистра цифрового развития. Обыски прошли у советника губернатора.
Депутат Госдумы считает, что происходящие в Ростовской области процессы связаны и с приходом нового врио губернатора, и с борьбой против коррупции. Собеседник уточняет, что новый руководитель региона чаще всего приходит тогда, когда прежний уже не в состоянии решать многие важные задачи.
«Когда начинают разбираться, почему важные задачи региона не решаются, к сожалению, часто выясняется, что не решались они не потому, что это физически было невозможно. А потому, что кто-то из ответственных лиц не исполнял толком свои служебные обязанности. И тут возникают другие вопросы. Не мог или не хотел? А если не хотел, то по каким причинам?» — комментирует Анатолий Вассерман.
Депутат объясняет, что так и прослеживается целая цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых решений. А за ней, чаще всего, стоит чей-то корыстный интерес.
«Деньги-то выделяются на решение задачи. А если она долго не решается, соответственно, на ней можно „заработать“ больше. И когда выясняется вся последовательность событий, оказывается, что люди что-то не решают из корыстных побуждений. Это не всегда так, но, к сожалению, довольно часто бывает», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на должность первого заместителя губернатора донского края назначили федерального чиновника.