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Posted 17 февраля, 11:04

Published 17 февраля, 11:04

Modified 17 февраля, 11:09

Updated 17 февраля, 11:09

Пустые кресла в офисе

«Не могли или не хотели?»: Вассерман объяснил задержания донских министров

17 февраля 2025, 11:04
Фото: freepik. Пустые кресла в офисе

Депутат Вассерман объяснил задержания министров в Ростовской области

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Эксклюзив
Депутат Госдумы, политик и публицист, известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман сообщил RostovGazeta, что происходящие в Ростовской области процессы с задержанием министров вполне объяснимы.

С приходом врио губернатора в Ростовской области продолжается череда задержаний чиновников высшего уровня власти.

Были задержаны министр транспорта и министр финансов. Сегодня стало известно о задержании министра сельского хозяйства и замминистра цифрового развития. Обыски прошли у советника губернатора.

Депутат Госдумы считает, что происходящие в Ростовской области процессы связаны и с приходом нового врио губернатора, и с борьбой против коррупции. Собеседник уточняет, что новый руководитель региона чаще всего приходит тогда, когда прежний уже не в состоянии решать многие важные задачи.

«Когда начинают разбираться, почему важные задачи региона не решаются, к сожалению, часто выясняется, что не решались они не потому, что это физически было невозможно. А потому, что кто-то из ответственных лиц не исполнял толком свои служебные обязанности. И тут возникают другие вопросы. Не мог или не хотел? А если не хотел, то по каким причинам?» — комментирует Анатолий Вассерман.
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Депутат объясняет, что так и прослеживается целая цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых решений. А за ней, чаще всего, стоит чей-то корыстный интерес.

«Деньги-то выделяются на решение задачи. А если она долго не решается, соответственно, на ней можно „заработать“ больше. И когда выясняется вся последовательность событий, оказывается, что люди что-то не решают из корыстных побуждений. Это не всегда так, но, к сожалению, довольно часто бывает», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на должность первого заместителя губернатора донского края назначили федерального чиновника.

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