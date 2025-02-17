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Posted 17 февраля, 16:37

Published 17 февраля, 16:37

Modified 17 февраля, 16:39

Updated 17 февраля, 16:39

В плацкартном вагоне поезда

Из поезда Москва — Таганрог похитили 18-летнюю студентку. Где ее нашли?

17 февраля 2025, 16:37
Фото: rostovgazeta.ru. В плацкартном вагоне поезда

Студентка из Таганрога инсценировала свое похищение в поезде из Москвы

Студентка пропала из поезда по пути из Москвы в родной Таганрог. Девушку похитили почти неделю назад, но об этом стало известно только 17 февраля.

Как сообщает Lenta со ссылкой на telegram-канал Baza, 10 февраля девушка отправилась на поезде в Таганрог из столицы. Она должна была приехать на следующий день, но так и не появилась дома. На звонки родителей дочь перестала отвечать, а в ночь на 12 февраля отцу пришло сообщение с неизвестного номера. В мессенджере ему прислали видео с дочерью и потребовали три миллиона рублей в течение суток. Мужчине угрожали некими «последствиями», если тот обратится в полицию. Но отец девушки не побоялся и написал заявление.

Полицейские узнали, что пропавшая сошла с поезда в Воронежской области. Вскоре ее обнаружили в Новоронеже, в одной из квартир.

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Когда девушку доставили к следователям, она сказала, что неизвестные позвонили ей и предложили инсценировать собственное похищение. В противном случае ее родным якобы грозила опасность.

Правоохранители намерены возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве.

Правоохранительные органы официальную информацию об инциденте не предоставляли.

Ранее в Сальске разыскивали четверых подростков, пропавших без вести. Правда, их никто не похищал и денег не требовали. Воспитанники сбежали самостоятельно, но их нашли в течение суток.

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