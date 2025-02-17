Из поезда Москва — Таганрог похитили 18-летнюю студентку. Где ее нашли?

Posted 17 февраля, 16:37
Published 17 февраля, 16:37
Modified 17 февраля, 16:39
Updated 17 февраля, 16:39
Как сообщает Lenta со ссылкой на telegram-канал Baza, 10 февраля девушка отправилась на поезде в Таганрог из столицы. Она должна была приехать на следующий день, но так и не появилась дома. На звонки родителей дочь перестала отвечать, а в ночь на 12 февраля отцу пришло сообщение с неизвестного номера. В мессенджере ему прислали видео с дочерью и потребовали три миллиона рублей в течение суток. Мужчине угрожали некими «последствиями», если тот обратится в полицию. Но отец девушки не побоялся и написал заявление.
Полицейские узнали, что пропавшая сошла с поезда в Воронежской области. Вскоре ее обнаружили в Новоронеже, в одной из квартир.
Когда девушку доставили к следователям, она сказала, что неизвестные позвонили ей и предложили инсценировать собственное похищение. В противном случае ее родным якобы грозила опасность.
Правоохранители намерены возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве.
Правоохранительные органы официальную информацию об инциденте не предоставляли.
Ранее в Сальске разыскивали четверых подростков, пропавших без вести. Правда, их никто не похищал и денег не требовали. Воспитанники сбежали самостоятельно, но их нашли в течение суток.