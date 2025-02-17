Из поезда Москва — Таганрог похитили 18-летнюю студентку. Где ее нашли?

Как сообщает Lenta со ссылкой на telegram-канал Baza, 10 февраля девушка отправилась на поезде в Таганрог из столицы. Она должна была приехать на следующий день, но так и не появилась дома. На звонки родителей дочь перестала отвечать, а в ночь на 12 февраля отцу пришло сообщение с неизвестного номера. В мессенджере ему прислали видео с дочерью и потребовали три миллиона рублей в течение суток. Мужчине угрожали некими «последствиями», если тот обратится в полицию. Но отец девушки не побоялся и написал заявление.