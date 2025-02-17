Как атташе Господарев прошел путь от пивного конкурса до замглавы Ростовской области

Posted 17 февраля, 16:12
Published 17 февраля, 16:12
Modified 17 февраля, 17:26
Updated 17 февраля, 17:26
Алексей Господарев родился в Ростовской области, в городе Белая Калитва. После школы он поступил во МГИМО, подведомственное Министерству иностранных дел РФ (МИД). В 2002 году получил диплом экономиста-международника и, оставшись в столице, начал карьеру в МИД референтом (прим. — докладчик и консультант). Через пару лет добился первого, самого младшего дипломатического ранга — атташе. В 2007-м дипломат окончил Российскую академию правосудия по специальности «Юриспруденция».
К 2009 году, когда уже достиг ранга второго секретаря, Алексей Господарев перешел на работу в Минсельзоз РФ, возглавив департамент международного сотрудничества. На этой должности госслужащий оставался до 2014-го. Затем четыре года трудился на аналогичном месте в департаменте внешнеэкономических отношений в Министерстве торговли и промышленности РФ.
С января 2019 года дипломат стал директором департамента международного сотрудничества уже в другом ведомстве — Министерстве энергетики. Спустя пару лет начал работать в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС). По данным «Спарк», организация занималась техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией. В кресле директора будущий замгубернатора Ростовской области проработал всего полтора года — с мая 2021-го по ноябрь 2022-го.
Последние несколько лет Алексей Господарев практически не появлялся в инфополе. Врио губернатора Юрий Слюсарь при назначении своего зама тоже не стал афишировать, чем прежде занимался новый чиновник.
— Много лет он работает в различных органах власти федерального уровня. В его ведении находились вопросы развития сельского хозяйства, промышленности и энергетики страны, — рассказал о заместителе глава региона. — Кроме того, Алексей Господарев работал на дипломатических должностях в МИД РФ. Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Судя по активности в соцсетях, чиновник ведет закрытый образ жизни и редко появляется онлайн (в отличие от нового министра транспорта). Страничка ВК у замгубернатора закрыта, в остальных соцсетях и мессенджерах его довольно сложно найти. Однако по данным деклараций за 2009–2019 годы (кроме 2018-го, декларации за тот период нет), у дипломата из Москвы есть жена и дети. Причем в 2019-м детям еще не было 18 лет.
После школы Господарев работал и учился в столице. Очевидно, там же он и обосновался с семьей. Переедут ли близкие вслед за главой семейства в Ростов, неизвестно.
По данным из тех же деклараций, до 2017 года Алексей Господарев получал максимум 3,2 миллиона рублей в год. Затем доходы пошли в гору. В 2017-м он заработал почти 4,5 миллиона рублей, а в 2019-м — без малого 6 миллионов.
Долгое время семья ездила на внедорожнике Volvo XC60. Затем в 2013 году глава семьи оформил на себя Mercedes Benz. Эти две машины ежегодно переходили из одной декларации в другую, пока в 2019-м их не заменил один кроссовер Infiniti QX60.
При переходе на работу в Министерство энергетики в 2019 году увеличился не только доход, но и число недвижимости. Вместо квартиры и гаража теперь в собственности госслужащего был земельный участок на 840 квадратных метров, частный дом площадью 360 квадратных метров, садовая постройка на 115 «квадратов». А вместо старой квартиры на 100 квадратных метров появилась новая почти в два раза больше.
Известно о нем немного. На одном из официальных сайтов места его прошлой работы сказано, что госслужащий свободно говорит на английском языке (что естественно для дипломата МИД). В 2020 году чиновник входил в состав экспертного жюри конкурса «Росглавпиво — Главное пиво России». В тот момент он занимал должность директора Департамента международного сотрудничества Минэнерго России.
Помимо него, в списке также можно найти экспертов не только из стран СНГ, но и из США и Европы (Польша, Германия, Италия и другие).
Кроме того, в одной из публикаций астраханского вуза (АГТУ) раскрыли еще одну сферу, в которой трудился Алексей Господарев.
— Сегодня АГТУ посетил начальник административного управления Федерального агентства по рыболовству Алексей Николаевич Господарев, — отчитались сотрудники университета в апреле 2023-го. — Рабочий визит посвящен развитию проектов нашего вуза в сфере цифровой трансформации.