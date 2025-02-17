Как атташе Господарев прошел путь от пивного конкурса до замглавы Ростовской области

Судя по активности в соцсетях, чиновник ведет закрытый образ жизни и редко появляется онлайн (в отличие от нового министра транспорта). Страничка ВК у замгубернатора закрыта, в остальных соцсетях и мессенджерах его довольно сложно найти. Однако по данным деклараций за 2009–2019 годы (кроме 2018-го, декларации за тот период нет), у дипломата из Москвы есть жена и дети. Причем в 2019-м детям еще не было 18 лет.