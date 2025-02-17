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Posted 17 февраля, 17:49

Published 17 февраля, 17:49

Modified 17 февраля, 17:51

Updated 17 февраля, 17:51

На четырех улицах введут ограничения движения для авто в центре Ростове до лета

На четырех улицах в центре Ростова введут ограничения движения для авто до лета

17 февраля 2025, 17:49
Фото: 1MI. На четырех улицах введут ограничения движения для авто в центре Ростове до лета
С февраля в центре Ростова-на-Дону начнут действовать запреты на движение легковых автомобилей и других транспортных средств на четырех улицах. Ограничения будут действовать до лета. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

С 20 февраля в Ростове-на-Дону начнутся работы на водопроводных сетях. В связи с этим на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств. Так, автомобили не смогут проехать по Гоголевской улице на отрезке от улицы 7-го Февраля до переулка Грибоедовского.

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Также ограничения введут на улице Турмалиновской на участке от проспекта Нагибина до переулка Обуховского. По улице Нижнебульварной на промежутке от 7-го Февраля до Грибоедовского, а также на переулке Грибоедовском между улицами Нижнебульварной до Седова.

Добавим, что запрет на движение снимут только 1 июня.

Ранее общественник призвал ограничить езду курьеров по тротуарам в Ростове-на-Дону.

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