На четырех улицах в центре Ростова введут ограничения движения для авто до лета

Posted 17 февраля, 17:49
Published 17 февраля, 17:49
Modified 17 февраля, 17:51
Updated 17 февраля, 17:51
С 20 февраля в Ростове-на-Дону начнутся работы на водопроводных сетях. В связи с этим на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств. Так, автомобили не смогут проехать по Гоголевской улице на отрезке от улицы 7-го Февраля до переулка Грибоедовского.
Также ограничения введут на улице Турмалиновской на участке от проспекта Нагибина до переулка Обуховского. По улице Нижнебульварной на промежутке от 7-го Февраля до Грибоедовского, а также на переулке Грибоедовском между улицами Нижнебульварной до Седова.
Добавим, что запрет на движение снимут только 1 июня.
Ранее общественник призвал ограничить езду курьеров по тротуарам в Ростове-на-Дону.