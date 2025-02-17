На четырех улицах в центре Ростова введут ограничения движения для авто до лета

С 20 февраля в Ростове-на-Дону начнутся работы на водопроводных сетях. В связи с этим на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств. Так, автомобили не смогут проехать по Гоголевской улице на отрезке от улицы 7-го Февраля до переулка Грибоедовского.