rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 08:49

Published 17 февраля, 08:49

Modified 17 февраля, 08:51

Updated 17 февраля, 08:51

Виктор Гончаров, советник губернатора на общественных началах

«Неприкасаемых нет»: задержания чиновников в Ростовской области продолжатся до апреля

17 февраля 2025, 08:49
Фото: donland.ru. Виктор Гончаров, советник губернатора на общественных началах

Политолог Михайлов заявил, что задержания донских чиновников продлятся до Пасхи

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что Ростовской области нужно приготовиться к резким неожиданностям.

Не успели жители Дона утром 17 февраля проникнуться темой задержания главы донского Минсельхоза, как регион потрясла еще одна весть. СМИ сообщили, что обыски прошли у советника донского губернатора Виктора Гончарова.

«То, что пришли к Гончарову, свидетельствует об очень многом. Например, когда он был в руководстве казачества — шли огромные деньги. Во время правления губернатора Голубева было написано много статей с криминальной составляющей, озвучивающих именно деятельность Гончарова. И то, что он не был арестован, мягко говоря, вызывало большое удивление», — отмечает Евгений Михайлов.
Силовики нагрянули с обысками в дом к советнику губернатора Ростовской области
Узнать подробнее

Политолог уверен, что сейчас жители Ростовской области дождались реализации своих надежд.

«Людям показывают, что касты неприкасаемых не существует. Дальше будет больше. Ростовской области нужно приготовиться к резким неожиданностям. Я уверен, что до Пасхи будет еще много задержаний», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора Константина Рачаловского.

Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора
Узнать подробнее
Читайте также:
В ФСБ назвали причину задержания главы Минсельхоза Ростовской области РачаловскогоГлава Минсельхоза Ростовской области может быть причастен к хищению 155 млн рублейВ Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Задержания#Обыски#Ростов#Виктор Гончаров#Советник губернатора#Касты неприкасаемых
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика