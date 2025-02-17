«Неприкасаемых нет»: задержания чиновников в Ростовской области продолжатся до апреля

Posted 17 февраля, 08:49
Published 17 февраля, 08:49
Modified 17 февраля, 08:51
Updated 17 февраля, 08:51
Не успели жители Дона утром 17 февраля проникнуться темой задержания главы донского Минсельхоза, как регион потрясла еще одна весть. СМИ сообщили, что обыски прошли у советника донского губернатора Виктора Гончарова.
«То, что пришли к Гончарову, свидетельствует об очень многом. Например, когда он был в руководстве казачества — шли огромные деньги. Во время правления губернатора Голубева было написано много статей с криминальной составляющей, озвучивающих именно деятельность Гончарова. И то, что он не был арестован, мягко говоря, вызывало большое удивление», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог уверен, что сейчас жители Ростовской области дождались реализации своих надежд.
«Людям показывают, что касты неприкасаемых не существует. Дальше будет больше. Ростовской области нужно приготовиться к резким неожиданностям. Я уверен, что до Пасхи будет еще много задержаний», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора Константина Рачаловского.