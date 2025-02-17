Открыт прием заявок на конкурс короткометражного кино МХТ и онлайн-кинотеатра Wink

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ и онлайн-кинотеатром Wink.ru в 2023 году в рамках празднования 125-летия театра. Победителем первого конкурса, темой которого был «Прилет Чайки», стала режиссер Ирина Прохорова (Школа кино и телевидения «Индустрия»). Она сняла короткометражный фильм по мотивам неизданного киносценария В. И. Немировича-Данченко «Зверёк» (16+) с артистами МХТ. В 2024 году конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, а условием стало создание работы хронометражем 225 секунд. Лауреат Константин Денискин (Школа кино и телевидения «Индустрия») снял короткометражный фильм «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию Паулины Андреевой. Премьера картины запланирована на лето 2025 года.