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Posted 17 февраля, 11:07

Published 17 февраля, 11:07

Modified 17 февраля, 11:09

Updated 17 февраля, 11:09

Открыт прием заявок на конкурс короткометражного кино МХТ и онлайн-кинотеатра Wink

Открыт прием заявок на конкурс короткометражного кино МХТ и онлайн-кинотеатра Wink

17 февраля 2025, 11:07
Фото: Кадр из видеообращения Константина Хабенского.
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Конкурс короткометражного кино проводится по инициативе художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского и при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru уже в третий раз.

В год 165-летия писателя и драматурга Антона Чехова конкурсантам предлагается поразмышлять о бессмертных произведениях русского классика и сделать короткий метр продолжительностью до 165 секунд. Тема конкурса в 2025 году — «Че о че»: Чехов о человеке. Заявки принимаются на сайте до 21 февраля 2025 года.

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России:

«Произведения Чехова — это всегда глубокие размышления о человеке, его жизни и внутреннем мире. Как врач и писатель он детально знал психологию личности и многогранность человеческих эмоций. Его произведения и сегодня, в год его 165-летия, остаются актуальными и вдохновляющими, вызывают восхищение, по ним ставят спектакли, снимают фильмы, которые находят живой отклик, рождают дискуссии».

Новшество конкурса в текущем году — к участию приглашаются студенты и выпускники не только киношкол, но и режиссерских факультетов театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, без ограничения по возрасту. После прохождения отбора у участников будет шесть недель на съемки своих работ.

Фото: ПАО Ростелеком

По результатам оценки профессионального жюри в шорт-лист конкурса попадут 10 лучших работ, которые в дальнейшем будут доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Победитель номинации «Лучший фильм» получит возможность снять короткометражный художественный фильм с участием артистов МХТ и при содействии онлайн-кинотеатра Wink.ru. Церемония награждения победителей пройдет в июне 2025 года.

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ и онлайн-кинотеатром Wink.ru в 2023 году в рамках празднования 125-летия театра. Победителем первого конкурса, темой которого был «Прилет Чайки», стала режиссер Ирина Прохорова (Школа кино и телевидения «Индустрия»). Она сняла короткометражный фильм по мотивам неизданного киносценария В. И. Немировича-Данченко «Зверёк» (16+) с артистами МХТ. В 2024 году конкурс был посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, а условием стало создание работы хронометражем 225 секунд. Лауреат Константин Денискин (Школа кино и телевидения «Индустрия») снял короткометражный фильм «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию Паулины Андреевой. Премьера картины запланирована на лето 2025 года.

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