«Отойдите от окон»: в Ростовской области объявили авиационную опасность 17 февраля

Предупреждение начало действовать после 10.00 мск. Сообщение об опасности получили жители Миллеровского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Шолоховского, Неклиновского, Азовского и Каменского районов. Как правило, это значит, что обнаружены летательные аппараты, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам.