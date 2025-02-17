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Posted 17 февраля, 07:41

Published 17 февраля, 07:41

Modified 17 февраля, 07:43

Updated 17 февраля, 07:43

Работа ПВО

«Отойдите от окон»: в Ростовской области объявили авиационную опасность 17 февраля

17 февраля 2025, 07:41
Фото: mil.ru. Работа ПВО

В Ростовской области объявили авиационную опасность 17 февраля

На территории Ростовской области объявили авиационную опасность. Уведомление об этом появилось в приложении МЧС утром 17 февраля.

Предупреждение начало действовать после 10.00 мск. Сообщение об опасности получили жители Миллеровского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Шолоховского, Неклиновского, Азовского и Каменского районов. Как правило, это значит, что обнаружены летательные аппараты, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам.

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— Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон, — сказано в уведомлении.

Ростовчане пока не получали предупреждений об авиаопасности.

Накануне ночью над Каменским районом уничтожили два беспилотника, а над Азовским морем сбили противокорабельную ракету «Нептун».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#МЧС#Беспилотники#Усть-Донецкий район#Тарасовский район#Шолоховский район#Миллеровский район#Авиационная опасность
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