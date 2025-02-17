«Отойдите от окон»: в Ростовской области объявили авиационную опасность 17 февраля

Posted 17 февраля, 07:41
Published 17 февраля, 07:41
Modified 17 февраля, 07:43
Updated 17 февраля, 07:43
Предупреждение начало действовать после 10.00 мск. Сообщение об опасности получили жители Миллеровского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Шолоховского, Неклиновского, Азовского и Каменского районов. Как правило, это значит, что обнаружены летательные аппараты, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам.
— Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон, — сказано в уведомлении.
Ростовчане пока не получали предупреждений об авиаопасности.
Накануне ночью над Каменским районом уничтожили два беспилотника, а над Азовским морем сбили противокорабельную ракету «Нептун».