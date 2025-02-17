Почти 75 человек пропали в Ростовской области за один месяц

За первый месяц 2025 года отряд получил 74 заявления на поиск пропавших людей в Ростовской области. К счастью, 38 человек были найдены живыми. Еще 10 исчезнувших до сих пор не удалось обнаружить. Кроме того, был один случай гибели пропавшего.