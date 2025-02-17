rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 17:48

Published 17 февраля, 17:48

Modified 17 февраля, 17:50

Updated 17 февраля, 17:50

Почти 75 человек пропали в Ростовской области за один месяц

Почти 75 человек пропали в Ростовской области за один месяц

17 февраля 2025, 17:48
Фото: Изображение Midjourney. Почти 75 человек пропали в Ростовской области за один месяц
За январь 2025 года в Ростовской области без вести исчезли 74 человека, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

За первый месяц 2025 года отряд получил 74 заявления на поиск пропавших людей в Ростовской области. К счастью, 38 человек были найдены живыми. Еще 10 исчезнувших до сих пор не удалось обнаружить. Кроме того, был один случай гибели пропавшего.

Близкие были найдены у семи человек, личность четырех пропавших успешно удалось установить, а еще четверо исчезнувших были доставлены домой.

Ростовская область вошла в десятку регионов с самым высоким качеством жизни
Узнать подробнее

Добавим, что поисковики также получали неподтвержденные заявки. Всего их было 10 штук.

До этого родители пропавшей год назад ростовской студентки Анны Цомартовой начали сомневаться, что она может быть в Дубае. Подробнее о таинственной пропаже девушки читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 годуБольше суток в Ростовской области не могут найти 13-летнюю школьницу«Черная луна» появится в небе над Ростовской областью перед Новым годом
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Поиск людей#Поиск#Пропавшие без вести в Ростовской области#Пропажа#Пропавший#Исчезновение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика