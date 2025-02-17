Почти 75 человек пропали в Ростовской области за один месяц

Posted 17 февраля, 17:48
Published 17 февраля, 17:48
Modified 17 февраля, 17:50
Updated 17 февраля, 17:50
За первый месяц 2025 года отряд получил 74 заявления на поиск пропавших людей в Ростовской области. К счастью, 38 человек были найдены живыми. Еще 10 исчезнувших до сих пор не удалось обнаружить. Кроме того, был один случай гибели пропавшего.
Близкие были найдены у семи человек, личность четырех пропавших успешно удалось установить, а еще четверо исчезнувших были доставлены домой.
Добавим, что поисковики также получали неподтвержденные заявки. Всего их было 10 штук.
До этого родители пропавшей год назад ростовской студентки Анны Цомартовой начали сомневаться, что она может быть в Дубае. Подробнее о таинственной пропаже девушки читайте в материале RostovGazeta.