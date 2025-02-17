Политолог Абросимов объяснил, что объединяет задержанных в Ростове чиновников

Posted 17 февраля, 13:41
Published 17 февраля, 13:41
Modified 17 февраля, 13:43
Updated 17 февраля, 13:43
Политолог напоминает, что 17 февраля в Москве назначили первого заместителя губернатора Ростовской области. Им стал уроженец Белой Калитвы Алексей Господарев.
Однако ростовскую общественность с утра всколыхнули и другие новости — задержание министра сельского хозяйства и допрос замминистра цифрового развития, а также обыски у советника губернатора.
Политолог полагает, что для задержания главы Минсельхоза Константина Рачаловского были железобетонные основания. Выдачу государственных субсидий предприятиям, которые находятся на грани банкротства, легко проверить по документам и доказать.
«Перед выдачей субсидий должно было проверяться финансовое состояние предприятий. Вопрос в том, кто их проверял?» — отмечает Дмитрий Абросимов.
Также эксперт напоминает, что министр цифрового развития Евгений Полуянов то же работал в «Региональной корпорации развития». А у советника губернатора Виктора Гончарова было множество своих сельскохозяйственных предприятий, которые обанкротились.
Как сообщил RostovGazeta заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин, в настоящий момент с руководителями Минцифры донского края «проводятся следственные действия».
Политолог заостряет внимание на одну интересную деталь — многие, к кому возникли вопросы, входят в Совет директоров «Региональной корпорации развития» Ростовской области.
В числе руководителей организации на официальном сайте Корпорации указаны: советник губернатора Виктор Гончаров, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, замминистра цифрового развития Сергей Бондаренко, министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко и многие другие.
Согласно информации на официальном сайте, Корпорация была создана постановлением правительства региона. Ее деятельность сосредоточена на создании новых производств для развития промышленного, сельскохозяйственного и инфраструктурного потенциала региона, и многого другого.
Политолог высказывает мнение, что через эту корпорацию осуществлялась поддержка предпринимателей.
«Видимо, субсидии выдавали не тем, кому надо. Из-за этого государство потеряло деньги», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что задержания чиновников Ростовской области будут продолжаться до апреля 2025 года.