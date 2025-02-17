rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 07:39

Published 17 февраля, 07:39

Modified 17 февраля, 07:41

Updated 17 февраля, 07:41

Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области

Политолог сообщил, к кому в правительстве Ростовской области могут прийти силовики

17 февраля 2025, 07:39
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области

Политолог Михайлов заявил, что чистки во власти Ростовской области продолжатся

Сюжет
Эксклюзив
Задержание министра сельского хозяйства Константина Рачаловского в Ростове — не случайность, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что главу донского Минсельхоза подозревают в незаконном выделении средств господдержки предприятиям сельскохозяйственной отрасли.

Политолог уверен, что задержание Константина Рачаловского — это продолжение мероприятий спецслужб по «очистке» региона. В том числе и от команды губернатора Голубева, к которому долгое время было много нареканий.

«Сигналы были давно, они копились. Сейчас же мы наблюдаем планомерное освобождение от должностей тех, кто запятнал себя определенными коррупционными моментами», — отмечает Евгений Михайлов.
Глава Минсельхоза Ростовской области может быть причастен к хищению 155 млн рублей
Узнать подробнее

Собеседник уточняет, что Рачаловский — это мощная фигура. Он очень долго был у власти. Его задержание — это продолжение последовательных чисток. И они еще не закончены.

«Еще раз повторюсь, что есть вопросы к министру спорта. Тем более, недавно была задержана чиновница счетной палаты региона именно по проверкам в спорткомитете. Никуда не делись вопросы и к министру экономики. Думаю, что они сейчас сильно напрягаются по этому поводу. Чистки еще не закончились — это я скажу абсолютно точно», — резюмирует эксперт.
Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревают в коррупции
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцевГлаву Минфина Ростовской области Лилию Федотову арестовали на два месяцаЭкс-главу Минприроды Ростовской области Урбана отправили под домашний арест
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика