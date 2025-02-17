Политолог сообщил, к кому в правительстве Ростовской области могут прийти силовики

Posted 17 февраля, 07:39
Published 17 февраля, 07:39
Modified 17 февраля, 07:41
Updated 17 февраля, 07:41
Напомним, что главу донского Минсельхоза подозревают в незаконном выделении средств господдержки предприятиям сельскохозяйственной отрасли.
Политолог уверен, что задержание Константина Рачаловского — это продолжение мероприятий спецслужб по «очистке» региона. В том числе и от команды губернатора Голубева, к которому долгое время было много нареканий.
«Сигналы были давно, они копились. Сейчас же мы наблюдаем планомерное освобождение от должностей тех, кто запятнал себя определенными коррупционными моментами», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник уточняет, что Рачаловский — это мощная фигура. Он очень долго был у власти. Его задержание — это продолжение последовательных чисток. И они еще не закончены.
«Еще раз повторюсь, что есть вопросы к министру спорта. Тем более, недавно была задержана чиновница счетной палаты региона именно по проверкам в спорткомитете. Никуда не делись вопросы и к министру экономики. Думаю, что они сейчас сильно напрягаются по этому поводу. Чистки еще не закончились — это я скажу абсолютно точно», — резюмирует эксперт.