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Posted 17 февраля, 16:30

Published 17 февраля, 16:30

Modified 17 февраля, 16:32

Updated 17 февраля, 16:32

В Ростове задержали важных чиновников, а в Таганроге завели дело на работников морга

Понедельник в Ростовской области: силовики «трясут» министров и работников морга

17 февраля 2025, 16:30
Фото: Unsplash. В Ростове задержали важных чиновников, а в Таганроге завели дело на работников морга
Силовики задержали главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского и провели обыск у министра цифрового развития региона Евгения Полуянова, кроме того на сотрудников морга в Таганроге завели уголовное дело. Итоги понедельника от RostovGazeta.

Задержание Рачаловского

Утром 17 февраля в Ростовской области задержали замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы.

По версии силовиков, Константин Рачаловский мог незаконно выдавать субсидии (за счет областного и государственного бюджета) предприятиям, которые находились в тяжелом финансовом положении. Несмотря на материальную помощь, предприятиям не удавалось остаться на плаву и они становились банкротами. Таким образом, было похищено 155,2 миллиона рублей.

Константин Рачаловский
Константин Рачаловский. Фото: donland.ru
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Обыски у Полуянова

Также сотрудники ФСБ провели обыски у руководителя министерства цифрового развития информтехнологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова и его заместителей. Здесь речь также идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий.

Известно, что министерство решило перейти на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Так, был заключен госконтракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на предоставление лицензии и права использования ПО электронного документооборота «Дело». На это было выделено 60 миллионов рублей. Однако вместо этого чиновники получили лицензию на редактор «Мой офис», который стоит в четыре раза дешевле — около 15 миллионов.

Силовики уже обыскали и допросили самого Полуянова, а также проверили заместителей министра Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко.

В правительстве Ростовской области задержание Полуянова и кого-либо из его заместителей однозначно не подтвердили. «С руководителями Минцифры РО в настоящий момент проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов», — сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Евгений Полуянов
Евгений Полуянов. Фото: donland.ru
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Коррумпированный морг

На сотрудников и руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Дело в том, что сотрудники морга наживались на клиентах. Они предлагали ускорить процедуру выдачи тела и его подготовку к захоронению (бальзамирование и грим). За несколько лет злоумышленники незаконно получили больше 70 миллионов рублей. Полученные средства они не проводили через кассу и, следовательно, они не поступали в областной бюджет.

Отметим, что подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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