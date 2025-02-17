Понедельник в Ростовской области: силовики «трясут» министров и работников морга

На сотрудников и руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Дело в том, что сотрудники морга наживались на клиентах. Они предлагали ускорить процедуру выдачи тела и его подготовку к захоронению (бальзамирование и грим). За несколько лет злоумышленники незаконно получили больше 70 миллионов рублей. Полученные средства они не проводили через кассу и, следовательно, они не поступали в областной бюджет.