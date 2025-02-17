Понедельник в Ростовской области: силовики «трясут» министров и работников морга

Posted 17 февраля, 16:30
Published 17 февраля, 16:30
Modified 17 февраля, 16:32
Updated 17 февраля, 16:32
Утром 17 февраля в Ростовской области задержали замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы.
По версии силовиков, Константин Рачаловский мог незаконно выдавать субсидии (за счет областного и государственного бюджета) предприятиям, которые находились в тяжелом финансовом положении. Несмотря на материальную помощь, предприятиям не удавалось остаться на плаву и они становились банкротами. Таким образом, было похищено 155,2 миллиона рублей.
Также сотрудники ФСБ провели обыски у руководителя министерства цифрового развития информтехнологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова и его заместителей. Здесь речь также идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий.
Известно, что министерство решило перейти на отечественное программное обеспечение в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Так, был заключен госконтракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на предоставление лицензии и права использования ПО электронного документооборота «Дело». На это было выделено 60 миллионов рублей. Однако вместо этого чиновники получили лицензию на редактор «Мой офис», который стоит в четыре раза дешевле — около 15 миллионов.
Силовики уже обыскали и допросили самого Полуянова, а также проверили заместителей министра Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко.
В правительстве Ростовской области задержание Полуянова и кого-либо из его заместителей однозначно не подтвердили. «С руководителями Минцифры РО в настоящий момент проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов», — сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
На сотрудников и руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Таганроге завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Дело в том, что сотрудники морга наживались на клиентах. Они предлагали ускорить процедуру выдачи тела и его подготовку к захоронению (бальзамирование и грим). За несколько лет злоумышленники незаконно получили больше 70 миллионов рублей. Полученные средства они не проводили через кассу и, следовательно, они не поступали в областной бюджет.
Отметим, что подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.