Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора

По информации донского УФСБ, чиновник выделял из казны деньги на субсидии предприятиям, находившихся в тяжелой финансовой ситуации. Вероятно, предприятия не подходили для участия в этой госпрограмме. Более того, несмотря на незаконную помощь, их все равно признали банкротами. Таким образом, федеральному и областному ущербу причинен ущерб на сумму более 155 миллионов рублей.