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Posted 17 февраля, 07:30

Published 17 февраля, 07:30

Modified 17 февраля, 07:32

Updated 17 февраля, 07:32

Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области

Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора

17 февраля 2025, 07:30
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области
В правительстве Ростовской области заявили, что оказывают содействие следствию, в ходе которого задержали замгубернатора — главу министерства сельского хозяйства региона. Константина Рачаловского подозревают в превышении должностных полномочий.

По информации донского УФСБ, чиновник выделял из казны деньги на субсидии предприятиям, находившихся в тяжелой финансовой ситуации. Вероятно, предприятия не подходили для участия в этой госпрограмме. Более того, несмотря на незаконную помощь, их все равно признали банкротами. Таким образом, федеральному и областному ущербу причинен ущерб на сумму более 155 миллионов рублей.

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Как только стало известно о задержании Константина Рачаловского и обысков в правительстве, в пресс-службе заявили, что оказывают содействие следствию.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банкротство#Правительство#Субсидии#УФСБ#Ущерб#Превышение должностных полномочий#Госпрограмма#Константин Рачаловский
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