Правительство Ростовской области содействует в деле против замгубернатора

Posted 17 февраля, 07:30
Published 17 февраля, 07:30
Modified 17 февраля, 07:32
Updated 17 февраля, 07:32
По информации донского УФСБ, чиновник выделял из казны деньги на субсидии предприятиям, находившихся в тяжелой финансовой ситуации. Вероятно, предприятия не подходили для участия в этой госпрограмме. Более того, несмотря на незаконную помощь, их все равно признали банкротами. Таким образом, федеральному и областному ущербу причинен ущерб на сумму более 155 миллионов рублей.
Как только стало известно о задержании Константина Рачаловского и обысков в правительстве, в пресс-службе заявили, что оказывают содействие следствию.