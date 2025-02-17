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Posted 17 февраля, 16:38

Published 17 февраля, 16:38

Modified 17 февраля, 16:40

Updated 17 февраля, 16:40

Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал с февраля

Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал с 17 февраля

17 февраля 2025, 16:38
Фото: 1MI. Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал с февраля
Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» (от Москвы до Краснодара) вырос в цене и превысил 4,5 тысячи рублей, сообщает «Автодор».

17 февраля государственная компания «Автодор» провела ежегодную индексацию тарифов и абонементов на проезд по платным секторам трассы М-4 «Дон». Теперь водители первой категории транспортных средств с понедельника по четверг будут платить до 4610 рублей, что на 360 рублей больше по сравнению с прошлым ценником.

Однако при регулярных поездках программа лояльности может обеспечить скидку в 15%. В таком случае стоимость проезда по автодороге составит 3919 рублей.

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Добавим, что на платных участках М-4 «Дон» продолжает действовать система абонементов, которая позволит сэкономить до 83% в пересчете на одну поездку.

Ранее стало известно, что число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области.

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