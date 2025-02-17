Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал с 17 февраля

17 февраля государственная компания «Автодор» провела ежегодную индексацию тарифов и абонементов на проезд по платным секторам трассы М-4 «Дон». Теперь водители первой категории транспортных средств с понедельника по четверг будут платить до 4610 рублей, что на 360 рублей больше по сравнению с прошлым ценником.